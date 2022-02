Universal a dévoilé la première image de Cillian Murphy sous les traits du physicien américain dans le prochain Christopher Nolan, en plus de l’agrandissement de son casting avec l’ajout de Kenneth Branagh.

Depuis quelques mois, l’engouement pour le film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique ne fait que se développer à la hauteur de son casting qui regorge de stars hollywoodiennes et d’anciens collaborateurs du réalisateur.

Dernièrement, c’est Kenneth Branagh qui a rejoint Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon et bien d’autres dans un rôle encore inconnu. L’acteur avait déjà collaboré avec Christopher Nolan pour Dunkerque et Tenet.

D’autres comédiens ont été annoncés à la distribution tels que Dane DeHaan (Valerian et la Cité des Mille Planètes), Alden Ehrenreich (Solo) et Jack Quaid (Scream), également dans des rôles tenus secrets. Ce qui n’est pas le cas de Michael Angarano (This Is Us) et Dylan Arnold (Halloween Kills) qui joueront respectivement Robert Serber et Frank Oppenheimer.

Le premier est un physicien américain ayant travaillé avec Oppenheimer sur le projet Manhattan. Il fit notamment partie de la première équipe américaine à se rendre à Hiroshima et Nagasaki dans le but de constater les conséquences des bombes atomiques. Il ne souhaite alors pas que les politiciens aient leur mot à dire dans les débats sur l’arme nucléaire. Durant le maccarthysme, sa loyauté sera remise en cause, due au penchant socialiste de la famille de sa femme.

Frank Oppenheimer est, quant à lui, le frère cadet de Robert Oppenheimer. Physicien, il participera aussi au projet Manhattan. Son épouse et lui ayant été membre du parti communiste, il sera licencié et deviendra éleveur suite aux menaces du FBI envers toutes les personnes souhaitant l’engager.

Selon The Hollywood Reporter, la production d’Oppenheimer a commencé au Nouveau-Mexique, centre de développement des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. L’occasion aujourd’hui pour l’équipe d’afficher Cillian Murphy dans la peau du père de la bomba A dans un cliché identique à l’un des plus célèbres du physicien. Regard sur l’objectif et cigarette au bec, la photographie témoigne du soin historique que portera Christopher Nolan à son film.

Selon la tradition des films de Nolan devant sortir pendant l’été, Oppenheimer est attendu dans les salles françaises le 19 juillet 2023.

Emilie Bollache