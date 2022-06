Universal a dévoilé la bande-annonce finale du dernier film d’horreur, sous fond d’invasion extraterrestre, de Jordan Peele attendu dans les salles de cinéma françaises le 10 août.

À deux mois de sa sortie au cinéma, le troisième film de Jordan Peele précise son intrigue grâce à de nouvelles images des personnages joués par Daniel Kaluuya (Get Out) et Keke Palmer (Queens), propriétaires de la seule écurie de dressage pour productions hollywoodiennes détenue par des Afro-américains.

Avec cette nouvelle bande-annonce, on en apprend un peu plus sur l’histoire même de Nope qui suivra un frère et une sœur dans leur projet pour vendre des images de la soucoupe volante qui semble avoir élu domicile au-dessus de leur maison, dissimulé dans un nuage.

Comme à son habitude, le cinéaste traitera de sujets sociaux à travers les codes du cinéma d’horreur dans ce nouveau film où ce que des personnes devraient craindre se transforme en une opportunité lucrative, malgré les morts et les enlèvements. L’occasion d’effectuer une mise en abyme sur le cinéma lui-même, compte tenu de la profession des protagonistes et de leur projet de filmer les événements qui entourent leur propriété.

Toujours aussi méticuleux dans sa mise en scène, Jordan Peele prévoit de frapper fort une nouvelle fois pour son prochain long-métrage qui fait suite au succès de Get Out en 2018, qui remporta l’Oscar du Meilleur scénario original, et Us l’année suivante.

Réalisateur et scénariste, Jordan Peele prend également la casquette de producteur sous la bannière de sa société Monkeypaw Productions, fondée en 2012, et derrière BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee, Candyman de Nia DaCosta, ainsi que la série Lovecraft Country.

Au casting, Steven Yeun (The Walking Dead), Barbie Ferreira (Euphoria), Ethan Cutkosky (New York, unité spéciale), Brandon Perea (The OA), Keith David (Cloud Atlas), Donna Mills (Joy), Andrew Patrick Ralston (American Crime Story), Michael Wincott (Ghost in the Shell) et Betty Buckley (Split) sont également présents.

Emilie Bollache