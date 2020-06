La série de huit épisodes de Lovecraft Country, qui donne vie aux créatures lovecraftiennes dans l’Amérique ségrégationniste des années 1950, s’apprête à rejoindre le catalogue de HBO et d’OCS en août 2020. Découvrez la nouvelle et seconde bande-annonce du programme.

La prochaine production télévisuelle de HBO fera son entrée en août prochain. Inspirée du roman éponyme de Matt Ruff, Lovecraft Country se construit comme le road trip à la fois fascinant et effrayant à travers l’Amérique ségrégationniste des années 1950 d’Atticus Freeman (Jonathan Mayors), protagoniste Noir-Américain en quête de son père disparu (Michael Kenneth Williams).

Ce dernier est parti en lui laissant une mystérieuse lettre. Aux côtés d’Atticus, pour entreprendre périple anxiogène, son amie Letitia (Jurnee Smollett-Bell), et son oncle George (Courtney B. Vance).

L’originalité de cette intrigue à l’angle social, qui s’inscrit dans un contexte historique précis, est de mêler la laideur du racisme à une part surnaturelle, peuplée de monstres et de phénomènes lovecraftiens. Deux mondes que la peur relie.

Le second trailer de la série qui sera composée de huit épisodes, illustre parfaitement l’atmosphère fantastique et l’ambiance qui met mal à l’aise dans lesquelles baigne le thriller horrifique, coproduit par Jordan Peele, initiateur de la veine militante du film d’horreur (Get Out, Us) et J.J Abrams. La scénariste Misha Green connue pour son travail sur les séries Heroes et Sons of Anarchy est également productrice et showrunneuse de la fiction.

Cette nouvelle bande-annonce sortie ce jeudi 4 juin renforce les promesses du show, qui semble proposer une direction artistique, des costumes et une photographie élégantes, assorties d’un bel usage des nouvelles de H.P. Lovecraft pour déterrer les racines d’un mal culturel. Un aperçu prometteur qui reste cependant à confirmer. La série sera disponible en août sur HBO et en exclusivité sur OCS en US+24.