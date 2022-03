Les réalisateurs de Tenet et de Get Out font équipe dans le cadre de la conception d’une nouvelle caméra IMAX attendue pour fin 2023.

Pour mémoire, l’IMAX, abréviation d’Image Maximum en anglais, est un format de pellicule consistant à projeter des images d’une plus grande taille et d’une meilleure résolution par rapport aux pellicules conventionnelles.

Si beaucoup de films sont remasterisés numériquement à ce format, peu sont véritablement tournés en IMAX dû aux coûts et contraintes techniques. Ce n’est qu’en 2008 que le premier long-métrage grand public partiellement filmé en IMAX sort : The Dark Knight de Christopher Nolan. En 2015, Avengers : Infinity War devient le premier à être entièrement tourné avec ce type de caméras.

La société IMAX Corporation a annoncé le début du développement d’une nouvelle génération de caméras en partenariat avec Panavision, Kodak et FotoKem dans le but d’intégrer la maintenance des caméras, la fabrication de pellicules et des services de post-production. Ce nouveau modèle, plus silencieux, sera décliné en quatre caméras. Les anciennes versions seront, quant à elles, mises à jour.

La firme a également décidé d’inclure des professionnels de l’image pour aider au design avec Christopher Nolan et Jordan Peele, mais également des directeurs de la photographie : Hoyte van Hoytema (Tenet), Linus Sandgren (Mourir peut attendre), Rachel Morrison (Black Panther), Bradford Young (Premier Contact), et Dan Mindel (Star Wars).

Les deux cinéastes, dont les prochains films respectifs Oppenheimer et Nope sont tournés en IMAX, ont partagé leur enthousiasme face à ce projet.

« Les films en IMAX donnent vie aux images », a déclaré Christopher Nolan. « De la résolution aux couleurs, en passant par la netteté et la qualité globale, il n’y a rien de comparable à l’utilisation de ces caméras aujourd’hui. Les cinéastes, et cinéphiles, du monde entier devraient être ravis à l’idée de nouvelles caméras améliorées. Moi, je le suis. »

« L’IMAX, c’est est la magie du cinéma poussée à ses limites », a ajouté Jordan Peele. « Lorsque vous regardez un film dans une salle IMAX, vous avez l’impression d’y être. C’est une immersion complète, et il n’y a rien de tel. Et nous n’en sommes qu’au début, il y a encore tellement de choses à explorer avec ce format. »

Emilie Bollache