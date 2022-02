Universal Pictures a dévoilé les premières images du nouveau film de Jordan Peele, Nope, dont la sortie est prévue pour le 3 août en France.

En production depuis 2021, Nope est resté un mystère, en dehors de son casting et d’une affiche qui n’a donné aucun indice sur l’intrigue du troisième film de Jordan Peele.

Le réalisateur américain s’est rapidement fait une place dans le cinéma d’horreur qu’il utilise afin de traiter du racisme et des discriminations systémiques. Son premier film Get Out a notamment reçu l’Oscar du Meilleur scénario original en 2018.

À l’instar de Us, son second long-métrage, la bande-annonce de Nope est tout aussi inquiétante. Débutant par la décomposition photographique du mouvement d’un cheval au galop datant de 1878 par Eadweard Muybridge, précurseur du cinéma, le personnage de Keke Palmer signale qu’il s’agit de son arrière-arrière-grand-père.

Propriétaire du Haywood Ranch, seule écurie de dressage à Hollywood détenue par des Afro-américains, elle danse insouciante dans sa maison aux lumières chaudes tandis que le personnage de Daniel Kaluuya est à l’extérieur dans une atmosphère bleutée qui ne tarde pas à envahir la demeure lorsque l’électricité se coupe.

La gaieté et l’humour s’effacent à mesure que les visages teintés d’horreur des protagonistes se lèvent vers le ciel en direction d’un nuage inquiétant. Sûrement celui de l’affiche qui dévoile sa démesure, comparé à la ville qu’il surplombe. Une masse qui pourrait également pendre la forme d’un vaisseau spatial si on croit les nombreux aperçus de ce qui ressemblent à des aliens.

Des images qui ne révèlent cependant rien de plus de la menace qui attend les personnages de Nope mais qui laissent présager une atmosphère pesante semblable à Get Out et Us.

Jordan Peele retrouve à cette occasion Daniel Kaluuya qu’il avait déjà dirigé dans le rôle principal de son premier film. Keke Palmer est, quant à elle, reconnue en tant que chanteuse de R&N, bien qu’elle soit dernièrement apparue dans Queens de Lorene Scafaria.

Écrit et réalisé par Jordan Peele, Nope est attendu pour le 3 août en France.

Emilie Bollache