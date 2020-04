Le retour du terrible Candyman sur grand écran devra attendre septembre prochain.

Il va falloir patienter pour découvrir la relecture du célèbre slasher de 1992 version Jordan Peele (Us, Get Out). Tout comme les autres studios, Universal a également décalé sa grille de sorties, repoussant ainsi le Candyman coécrit par Peele prévu en juin, à septembre prochain.

Une première bande-annonce du film avait été publiée en février dernier, annonçant le retour du diabolique tueur au crochet, personnage issu de la nouvelle The Forbidden de Clive Barker parue dans les années 1980.

Le scénario écrit de concert par la scénariste Nia DaCosta – réalisatrice du film – et Jordan Peele reprend l’essentiel du classique de l’épouvante des années 1990. Tout débute dans l’ancienne cité de Cabrini Green, en plein cœur du Chicago défavorisé, réhabilitée en résidence pour jeunes de classes aisées.

On aperçoit dans le trailer des jeunes filles convoquer l’entité en se lançant le défi de prononcer cinq fois son nom devant un miroir. Ce qui n’est pas la seule référence du nouveau film à la légende urbaine, puisque le synopsis officiel fait également état d’un certain Anthony McCoy, artiste en quête d’inspiration qui se servira de l’histoire du Candyman pour nourrir ses toiles, au grand péril de sa vie et de sa santé mentale.

Déluge de morts et spirale infernale semblent rythmer cette revisite du culte de l’horreur de Bernard Rose sorti en octobre 1992, suivi de deux autres volets en 1995 et 1999. Au casting, on retrouve Yahya Abdul-Mateen II (Us), Teyonah Parris (Si Beale Street pouvait parler), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits) ou encore Colman Domingo (Fear the Walking Dead).

Candyman, qui sortira dans les salles obscures américaines le 25 septembre prochain, ne dispose pas encore de date dans l’Hexagonal.