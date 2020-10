Synopsis : Dans l’Amérique raciste des années 1950, Atticus Freeman, un jeune homme de 25 ans, embarque avec son amie Letitia et son oncle George dans un road trip à la recherche de son père disparu. Sur la route, ils rencontrent des monstres fantastiques, ainsi que des monstres bien réels…

♥♥♥♥ ♥

La série de HBO crée par Misha Green (cocréatrice de la série Underground) et Jordan Peele (Get Out, Us) s’inspire du roman éponyme de Matt Ruff. Avec J. J. Abrams à la production, les dix épisodes revisitent l’Histoire de la ségrégation aux États-Unis par le biais de l’horreur et de la science-fiction. À l’écran, on perçoit les empreintes des deux créateurs et du réalisateur de blockbusters ici coproducteur : des héros afro-américains façon Jordan Peel, une narration qui repose en partie sur un récit d’aventure, à l’image d’Underground, et le côté grandiose des scènes d’action majestueuses en mode Abrams. Ici, les atrocités qui découlent du racisme s’associent à des éléments fantastiques pour mettre en scène un cauchemar surnaturel et un périple vers un héritage. À l’instar de la série Watchmen, des films de Peele ou de Black Panther, on se focalise sur des personnages dans des registres où ils sont rarement mis en avant. Lovecraft Country va encore plus loin dans la réparation historique, en se réappropriant l’univers du célèbre écrivain dont les récits glorifient souvent les WASP et décrivent les autres ethnies comme inférieures ou monstrueuses. Dans le pilote, Atticus Freeman (Jonathan Majors), vétéran de la guerre de Corée et fan de littérature de science-fiction, part à la recherche d’un « héritage secret » duquel il apprend l’existence par une lettre de son père (Michael K. Williams). En compagnie de son amie d’enfance Letitia (Jurnee Smollett-Bell) et de son oncle George (Courtney B. Vance), il part en direction du Massachusetts. Les voyageurs qui pensaient se diriger vers Arkham, ville qui apparaît souvent dans les romans de H.P. Lovecraft, se retrouve finalement à Ardham. À partir de ce premier épisode qui nous introduit aux personnages principaux et pose le décor rétro-fantastique pour se terminer sur un cliffhanger palpitant, se dessinent plusieurs arcs narratifs.

Pour la suite, les scénaristes reprennent la structure anthologique du livre de Matt Ruff. Elle se détache progressivement des clins d’œil à Lovecraft, assez nombreux dans le pilote, pour se construire autour d’autres références littéraires, cinématographiques et historiques. Bien qu’on revienne toujours à la quête d’Atticus, celle-ci se déroule en parallèle de plusieurs histoires secondaires présentant des atmosphères très variées, un peu dans le style populaire des pulp magazines. Ces périodiques publiaient des nouvelles se déroulant dans une réalité alternative ou un passé revisité. H.P. Lovecraft est considéré comme l’un des auteurs phares de ce genre littéraire.

La série qui commence comme un road-trip à travers les États-Unis des années cinquante se poursuit dans des décors les plus divers et improbables. Au cours des différents chapitres, on voit se succéder une maison hantée, un vaisseau spatial, un voyage temporel, ainsi que des ambiances sorties de l’imagination des showrunners et scénaristes qui puisent leur inspiration dans la mythologie et la religion. Si la série semble par moments s’égarer et s’éparpiller, la grande habilité scénaristique permet de maintenir un rythme prenant et un fil conducteur solide en dépit du nombre important d’intrigues. Grâce à une mise en scène créative et soignée, Lovecraft Country donne ainsi à voir un bel hommage via une réappropriation de la culture du fantastique et de l’horreur.