Produit par David Benioff et D.B. Weiss, créateurs de la série Game of Thrones, le long-métrage s’inspire d’un roman graphique où l’univers de l’auteur est réel.

Quel meilleur genre que le thriller horrifique pour porter l’univers de H.P. Lovecraft à l’écran ? C’est justement le nouveau projet que s’apprêtent à produire pour Warner Bros les showrunners de Game of Thrones.

Et le résultat s’avère ambitieux, puisqu’il s’agit de l’adaptation de Lovecraft, un scénario d’Hans Rodionoff transformé en un roman graphique par Keith Giffen et Enrique Breccia, dans lequel l’imaginaire de l’auteur peuplé d’entités horrifiques prendrait vie. Dans les cartons du studio depuis plusieurs années, cette fiction demeurait jusqu’ici en gestation.

L’emblématique créature cosmique à tentacules de L’Appel de Cthulhu sera évidemment de la partie, parmi d’autres monstres vénérés des récits fantastiques et science-fictionnels de Lovecraft. Le script du film coécrit par Phil Hay et Matt Manfredi (Aeon Flux, Destroyer) devrait se concentrer sur les années 1920, période la plus faste en termes d’activité pour l’écrivain.

Selon les informations de Deadline confirmées par The Hollywood Reporter, la réalisatrice d’Aeon Flux Karyn Kusama va prendre part au projet et l’intrigue sera celle de la BD, qui part du principe que les mythes lovecraftiens sont inspirés de faits réels.

Une aubaine pour la Warner, puisque les admirateurs du maître de science-fiction horrifique ne manquent pas. De Stephen King à John Carpenter, en passant par Guillermo Del Toro et Charles Strauss, l’auteur américain a inspiré plus d’un cinéaste et influencé la création filmique, littéraire, graphique, mais également vidéoludique – les thèmes de prédilection de l’auteur sont notamment illustrés dans le jeu Bloodborne d’Hidetaka Miyazaki, et le Cthulhu sera la menace principale de Baldur’s Gate 3.

Inutile de préciser que le futur film, qui ne possède ni titre, ni date de sortie, a de fortes chances séduire le grand public.

Joanna Wadel