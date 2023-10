Le film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique a plu à la Federation of American Scientists qui a décidé de mettre le cinéaste britannique à l’honneur.

La Fédération des scientifiques américains (FAS) remet chaque année à Washington les Public Services Awards, dédiés à des scientifiques, politiciens et agents de la culture qui rendent service à la science dans son ensemble depuis 1971.

En novembre 2023, cette nouvelle édition remettra un prix au réalisateur d’Oppenheimer, Christopher Nolan. Et pas seulement pour la représentation du scientifique éponyme, mais aussi pour les valeurs d’éthiques scientifiques défendues par son douzième long-métrage.

Le portrait cinématographique raconte la vie de J. Robert Oppenheimer, incarné par Cillian Murphy, scientifique surnommé « le père de la Bombe » depuis son implication dans la fabrication des deux bombes atomiques utilisées en 1945.

Selon Deadline, le PDG de la Fédération des Scientifiques Américains Daniel Correa s’est expliqué en ces termes : « Le film de Nolan dépeint les scientifiques ayant fondé la FAS -alors appelée Fédération des Scientifiques Atomistes- en 1945, qui souhaitaient communiquer sur les dangers représentés par les armes nucléaires. Nous continuons à entretenir cette vision d’un monde plus sûr, en particulier depuis que les événements récents nous ont montré que ces dangers restent réels et résurgents ».

De son côté, le cinéaste d’origine britannique s’est dit « honoré » d’être récompensé par ceux qu’il dépeint dans son film. La FAS est une organisation non-gouvernementale, fondée par des anciens membres du Projet Manhattan et soutenue par de nombreux Prix Nobel en vue d’un usage plus sûr de la science et de la politique scientifique après les événements d’Hiroshima et de Nagasaki.

Christopher Nolan a toujours entretenu un rapport puissant entre ses films -surtout les plus récents- et les sciences dures : astronomie et spatial dans Interstellar, physique quantique dans Tenet… Oppenheimer représente notamment de grandes figures de la science du XXe siècle, comme Albert Einstein, interprété par Tom Conti, ou encore les physiciens Ernest Lawrence et Niels Bohr, incarnés respectivement par Josh Hartnett et Kenneth Brannagh.

Oppenheimer est un des plus grands succès financiers de l’année 2023 avec plus de 930 millions de dollars de recettes récoltées dans le monde et un candidat sérieux pour la future cérémonie des Oscars.

Arthur Castille