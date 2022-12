Plus d’un an après l’annonce du projet, le film sur la bombe atomique prend forme dans une longue bande-annonce.

Après un premier aperçu diffusé dans les salles états-uniennes en juillet dernier, Universal Pictures dévoile un trailer de deux minutes pour le prochain film de Christopher Nolan.

Cillian Murphy, qui a déjà collaboré avec Nolan pour Inception, The Dark Knight encore Dunkerque, incarne ici Julius Robert Oppenheimer, le physicien américain désormais considéré comme “le père de la bombe atomique”. Le film s’appuie sur la biographie “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” qui a permis à Kai Bird et Martin J. Sherwin de remporter un Pulitzer en 2006.

Cette seconde bande-annonce pousse un peu plus loin l’esthétique scientifique, en faisant alterner systématiquement le personnage de Cillian Murphy avec des images plus abstraites, élémentaires : l’eau qui ruisselle, les composés en fusion, des particules accélérées. En quelques plans, le film de Nolan promet déjà de porter sur grand écran des phénomènes auxquels l’œil du public n’a normalement pas accès, de faire de la science un grand spectacle de cinéma.

« Nous imaginons un avenir et nos prévisions nous terrifient. Ils n’en auront peur que quand ils comprendront. Et ils ne comprendront que quand ils l’auront utilisée », affirme en voix-off l’Oppenheimer de Murphy. Puis il poursuit : « La théorie a ses limites. Je me demande si on peut nous confier une telle arme. Mais on n’a pas le choix. »

Christopher Nolan n’en n’est ni à sa première fresque historique ni à ses débuts quand il s’agit de mettre des théories scientifiques au centre du film. Ici pourtant, aucune science-fiction. L’ampleur catastrophique de l’arme créée trouve sa source directement dans l’Histoire. Le cinéaste met ici en images l’histoire d’un homme, celui qui a donné à l’humanité le pouvoir de s’auto-détruire. Une histoire au sein de laquelle l’échelle moléculaire et l’échelle planétaire sont intimement liées par les ambitions et les obligations d’un homme de science.

On retrouvera également une pléiade d’acteurs au casting : Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich, David Dastmalchian, Olli Haaskivi, Jason Clarke, James D’Arcy, Michael Angarano, Guy Burnet, Danny Deferrari, Matthias Schweighöfer, Gary Oldman, Harrison Gilbertson, Emma Dumont, Devon Bostick, Olivia Thirlby, Trond Fausa, Christopher Denham et Josh Zuckerman.

Oppenheimer sortira au cinéma le 19 juillet 2023.

Aésane Geeraert