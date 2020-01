Les nommés à la 45ème Cérémonie des César ont été dévoilés ce 29 janvier, lors de l’habituelle conférence de presse donnée au Fouquet’s à Paris. Avec 12 nominations, J’Accuse de Roman Polanski sort grand favori, et ce en dépit de la polémique. Face à lui, La Belle époque de Nicolas Bedos, Les Misérables de Ladj Ly et Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.

Cette année, la cérémonie se déroulera le 28 février, dans la traditionnelle Salle Pleyel. Cette 45e édition sera présidée par la comédienne Sandrine Kiberlain. À l’animation, Florence Foresti présentera la soirée pour la seconde fois, diffusée dès 21 heures en clair et en direct sur Canal +.

Du côté de la compétition, la liste révélée dans la matinée par Alain Tierzan, président de l’Académie des Arts et Techniques du cinéma, divise déjà. Et pour cause, J’Accuse, le film sur l’affaire Dreyfus de Roman Polanski et l’antisémitisme, sacré à la Mostra de Venise, culmine en tête avec 12 nominations, dont celles du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur pour Jean Dujardin, ou encore de la Meilleure adaptation.

Un choix controversé, car si la qualité du métrage et des performances ont été louées par une grande partie de la presse, les mises en cause de son réalisateur, dont une nouvelle plainte pour viol, ont entaché sa promotion et relancé le débat sur la fameuse séparation de l’œuvre et de l’artiste. Tout en affirmant la volonté d’instaurer la parité au sein de l’Académie, Alain Tierzan a d’ailleurs fait savoir dans la foulée que les César « ne sont pas une instance qui doit avoir des positions morales ».

La sélection est d’autant plus ambivalente, qu’Adèle Haenel, qui récemment confiait les abus dont elle dit avoir été victime enfant de la part du réalisateur Christophe Ruggia, concourt cette année en tant Meilleure actrice – face à sa partenaire Noémie Merlant – pour le très beau Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, cité à 10 reprises. La comédienne avait été soutenue par l’ensemble de la profession.

Parmi les autres films mis à l’honneur, La Belle époque, comédie dramatique de Nicolas Bedos portée par Daniel Auteuil et Gloria Tillier récolte 11 nominations, ex-æquo avec le poignant Les Misérables de Ladj Ly, en lice pour les Oscars. Leur succèdent Grâce à Dieu, drame de François Ozon centré sur les agressions sexuelles au sein de l’Église, nommé 8 fois, notamment dans les catégories du Meilleur film et du Meilleur réalisateur, ainsi que Hors Normes d’Olivier Nakache et Éric Toledano, également cité 8 fois, puis Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin, nommé à 7 reprises comme Meilleur film, Meilleur réalisateur, ou encore Meilleur acteur et Meilleure actrice dans un second rôle pour ses comédiens Roschdy Zem et Sara Forestier.

Quant à Alice et le maire, Proxima ou encore Chanson Douce, les longs-métrages concourent avec une nomination chacun grâce à leurs actrices principales, Anaïs Demoustier, Eva Green et Karin Viard.

Peu de surprises concernant la catégorie du Meilleur film étranger. On y retrouve les grands primés de cette année, en compétition pour les Oscars ; Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar, qui vient de triompher aux Goya, Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino, Joker de Todd Phillips et Parasite de Bong Joon-ho. Ce dernier a de grandes chances de l’emporter. Le Jeune Ahmed des frères Dardenne, Lola vers la mer de Laurent Micheli et Le Traître de Marco Bellocchio leur feront face.

En route pour les Oscars, J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin poursuit son ascension. Le film animé est en lice pour le César de la Meilleure musique, de la Meilleure adaptation et du Meilleur film d’animation. Avec une bande originale signée par le groupe The Dø, il a déjà été récompensé aux Los Angeles Film Critics Awards dans des catégories équivalentes. Concourront également La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti et Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec.

Enfin, la suite des Petits mouchoirs, Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, Au nom de la Terre d’Edouard Bergeon, et notamment Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? de Philippe Chauveron ou Hors normes d’Eric Toledano et Olivier Nakachese verront peut-être décerner le César du public, catégorie mise en place en 2018.

Les 4313 membres votants de l’Académie voteront pour un second tour du lundi 3 février au 28 février à 16h, soit quelques heures avant l’ouverture de la 45e Cérémonie des César. L’ensemble des films ayant recueilli au moins une nomination sera projeté du 12 au 25 février au cinéma Les 3 Luxembourg. Sans plus attendre, voici la liste complète des nommés, catégorie par catégorie.

NOMINATIONS CÉSAR 2020