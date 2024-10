L’actrice britannique, lauréate de 2 Oscars, 4 Emmy, 1 Tony ou encore 5 Bafta, connue pour son humour pince-sans-rire et ses rôles cultes comme Miss Brodie, Minerva McGonagall et Violet Crawley, s’est s’éteinte ce vendredi matin dernier à l’âge de 89 ans.

Ses deux fils, Chris Larkin et Toby Stephens ont annoncé la nouvelle : « C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith. Elle s’est éteinte paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Très discrète, elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère. »,

Dame Maggie Smith fait partie des plus grandes actrices britanniques de tous les temps. En plus de 60 ans de carrière, elle a interprété des personnages qui ont fait vibrer plusieurs générations de spectateurs et cinéphiles.

Née en 1934, Maggie Smith a grandi à Oxford. C’est dans cette ville, en 1952, au sein de la compagnie de théâtre Oxford University Dramatic Society, qu’elle fait ses premiers pas sur scène. Elle interprète Viola, dans la pièce comique La Nuit des Rois, de William Shakespeare.

En 1956, elle part se produire à Broadway aux États-Unis pour New Faces of 56. Au fil de ses expériences, elle va petit à petit côtoyer de très grands metteurs en scène. En 1960, elle joue pour Orson Welles aux côtés de Laurence Olivier dans la pièce Rhinocéros de Ionesco. Son partenaire de jeu va lui proposer de rejoindre la troupe du Royal National Theatre pour laquelle elle interprétera Desdémone dans Othello.

Si elle a plusieurs petits rôles au cinéma en parallèle (Le Criminel aux Abois en 1958, Hôtel International en 1963), c’est bien celui de Desdémone qui lui permettra de se faire connaître du grand public. En effet, dans la foulée des représentations théâtrales, un film Othello est réalisé en 1965 par Stuart Burge. Maggie Smith obtient alors sa première nomination aux Oscars.

C’est en 1969, dans la peau de Jean Brodie, qu’elle atteint réellement le statut de star. Les Belles Années de Miss Brodie lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice. L’œuvre raconte comment une professeure, admirant Mussolini et Franco, enseigne à ses élèves avec discipline des matières peu conventionnelles.

Maggie Smith remporte un second Oscar en 1978, cette fois pour la meilleure actrice dans un second rôle, grâce à California Hôtel d’Herbert Ross. Elle y joue justement la lauréate d’un Oscar.

Elle montrera toutes ses qualités en diversifiant ses rôles. Tout à fait capable de personnages sérieux, à l’image de Chambre avec Vue (1985, où elle tourne avec Helena Bonham Carter, Daniel Day-Lewis et Judi Dench), Richard III (1995) ou Jane (2007), elle développera aussi son goût pour la comédie. Voyages avec ma Tante (1972), les Sister Act (1992 et 1993) ou encore les Indian Palace (2011 et 2015), Maggie Smith est hilarante.

« Elle a toujours su garder un équilibre délicat entre le rire et les larmes », déclare Alan Bennett, scénariste avec qui elle a travaillé sur The Lady in the Van (2015).

La principale intéressée n’est pourtant pas forcément de cet avis et a parfois du mal avec le fait d’être vue comme une actrice de comédie. Elle a pu notamment faire part de ses frustrations par le passé : « Ma carrière est en dents de scie. Je pense que j’ai été cataloguée dans le domaine de l’humour… Si vous faites de la comédie, vous ne comptez pas. La comédie n’est jamais considérée comme authentique. »

Elle tournera pour les plus grands réalisateurs comme Steven Spielberg dans Hook (1991) et s’illustrera également dans les adaptations d’Agatha Christie, tels que Mort sur le Nil (1978) et Meurtre au Soleil (1982).

Si cela peut déjà paraître une carrière bien remplie, Maggie Smith a bien plus à donner. Elle accepte dans les années 2000 un rôle qui marque une génération entière, celui de Minerva McGonagall, professeure froide au grand cœur dans Harry Potter. Elle est présente dans 7 des 8 films jusqu’à 2012 et retrouve son compagnon du Royal National Theatre, Michael Gambon.

Si l’actrice avait tendance à dénigrer ce genre de rôles, elle a permis à des millions d’enfants de rêver et de grandir à ses côtés, profitant de sa présence bienveillante et rassurante.

Elle interprétera aussi un autre rôle extrêmement marquant, cette fois dans une série télé, celui de Violet Crawley dans Downton Abbey, entre 2010 et 2015. Matriarche difficile à l’humour caustique et cinglant, elle révèle néanmoins au fur et à mesure une douceur inattendue. Sa performance lui vaudra 3 Emmy (elle en avait déjà eu un premier pour My House in Umbria). Elle reviendra d’ailleurs dans les deux films sortis après la série, en 2019 et 2022.

Cette immense carrière la mènera à obtenir deux distinctions de la part de la Reine Elizabeth II d’Angleterre. Maggie Smith est anoblie et devient Dame Maggie Smith en 1989. En 2014, elle devient la 47e membre de l’Ordre des Compagnons d’Honneur aux côtés de Dame Judi Dench et Sir Ian McKellen.

La dernière apparition de Maggie Smith sur nos écrans s’est faite en 2023 dans Le Club des Miracles, de Thaddeus O’Sullivan, où elle fait partie de plusieurs femmes irlandaises qui espèrent pouvoir faire un pèlerinage à Lourdes.

Si certains se souviendront de Maggie Smith comme une personne sérieuse et introvertie, les spectateurs ne pourront pas s’empêcher de repenser avec douceur à tous les moments de cinéma qu’ils ont pu partager avec elle.

Pour la magie, les rires, les fous rires, les pleurs, les étincelles dans les yeux, Dame Maggie Smith, merci.

Florian Boulland