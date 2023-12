Blonde platine, yeux azurs, silhouette voluptueuse, la comédienne Sylvia Hoeks s’affiche pour la première fois dans le rôle de la mannequin Anna Nicole Smith pour le biopic Hurricanna.

Associée à une image glamour et séduisante, la mannequin Anna Nicole Smith a eu pour le moins une vie tumultueuse et riche en émotions. Il n’est donc pas étonnant que la réalisatrice italienne Francesca Gregorini, à qui l’on doit l’excellente série Killing Eve, avec Jodie Comer et Sandra Oh, s’empare du sujet pour en faire un biopic qui devrait sortir sur nos écrans en 2024.

En remportant le titre de Playmate de l’année du magazine Playboy en 1993, Anna Nicole Smith, de son vrai nom Vickie Lynn Hogan, a vu sa notoriété s’accroître rapidement. Actrice dans quelques films, y compris Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? (Naked Gun 33⅓ : The Final Insult) aux côtés de George Kennedy et de Priscilla Presley, elle a également été au centre de sa propre émission de télé-réalité, intitulée The Anna Nicole Show, diffusée de 2002 à 2004, qui documentait son quotidien.

Sa vie personnelle a elle aussi été largement médiatisée, en particulier ses relations tumultueuses et ses batailles juridiques. Elle a épousé le magnat du pétrole J. Howard Marshall, ce qui a conduit à des litiges juridiques prolongés après sa mort, le 8 février 2007, à l’âge de 39 ans, d’une overdose. Son second mariage avec une femme de 89 ans a aussi beaucoup fait parler de lui.

Si le film est actuellement en cours de tournage, nous savons déjà, grâce à un premier aperçu, que c’est l’actrice néerlandaise Sylvia Hoeks (See, Blade Runner 2049, Millénium : Ce qui ne me tue pas) qui se glissera dans la peau de la mannequin.

Elle donnera la réplique à Holly Hunter (La Leçon de Piano), lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice en 1994, qui devrait incarner à l’écran la thérapeute de Smith, qui va tout tenter de guider le personnage principal à travers des moments difficiles. Le casting compte également dans ses rangs Mark Duplass (The Morning Show) et Nicholas Hamilton (Captain Fantastic).

Les producteurs avaient précédemment décrit le projet comme explorant « l’immense force semblable à un ouragan qu’était Anna Nicole Smith, et la série d’événements fatidiques qui ont conduit Anna à tout détruire sur son passage, y compris elle-même et ses proches ».

D’après un scénario écrit par Rachel et Matt Sarnoff, Hurricanna devrait donc retracer les dernier jours de l’icône de la culture pop.

Camille Lepeintre