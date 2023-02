Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis tiendront les rôles principaux dans la nouvelle série policière d’Amazon, adaptée des romans policiers Kay Scarpetta de Patricia Cornwell.

Trente ans après la parution du premier roman de la série, la saga policière de Patricia Cornwell sera bientôt portée à l’écran par deux actrices de renom.

Nicole Kidman incarnera l’héroïne, agent du FBI et médecin expert général de l’État de Virginie. Le personnage s’inspire de Marcella Farinelli Fierro, qui exerçait la médecine légale afin de résoudre des crimes. Jamie Lee Curtis devrait quant à elle jouer le rôle de Dorothy, la sœur de la légiste, avec qui elle entretient une relation conflictuelle. Dorothy est également la mère de Lucy, une nièce sur laquelle veille Kay Scarpetta et à qui elle enseigne les ficelles de son métier.

Commandée par Amazon, la série devrait bénéficier selon Deadline d’un contrat pour deux saisons de huit épisodes. Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis en sont toutes deux productrices exécutives, respectivement via les sociétés Blossom Films et Comet Pictures. Elles collaborent avec Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold et Chris Dickie, producteurs chez Blumhouse.

C’est à Jamie Lee Curtis elle-même que l’on doit l’initiative d’une telle adaptation. Fervente admiratrice du travail de Patricia Cornwell, elle discute régulièrement avec l’autrice, jusqu’alors très protectrice envers son œuvre. Ce n’est qu’en 2021 que Comet Pictures et Blumhouse obtiennent les droits de la série, laquelle comporte 26 romans.

Le premier, Postmortem, a été pour la première fois publié en 1990, tandis que le dernier, Livid, est paru l’année dernière. Il avait alors été confirmé que Jamie Lee Curtis participerait à la production, sans aucune mention d’un possible rôle en tant qu’actrice.

« Patricia Cornwell est une authentique pionnière de la littérature, et je suis excitée à l’idée de collaborer avec elle pour donner vie à ce personnage qu’elle affectionne tant, Kay Scarpetta, grâce au pouvoir de la télévision, de la faire découvrir à une toute nouvelle audience, » a déclaré Jamie Lee Curtis lors de l’obtention des droits. Puis d’ajouter : « Blumhouse et Comet s’associent pour donner vie à un monde et à une famille à la fois sombres et drôles, tout en nuances. Avec pour fer de lance l’indomptable Kay Scarpetta, une héroïne intelligente et sexy, cette série promet d’une aventure palpitante »

À la recherche d’un ton oscillant en permanence entre drame et comédie, Blumhouse et Comet font appel à Liz Sarnoff pour mettre au point le scénario. On connaît cette dernière pour son travail sur de nombreux épisodes de la série à succès Lost, les disparus et la comédie dramatique Barry. Elle a aussi fait l’expérience de séries policières en participant à Preuve à l’appui (Crossing Jordan) et New York Police Blues.

Après de multiples tentatives d’adaptations au cinéma, avec Demi Moore ou Angelina Jolie, il semblerait que Kay Scarpetta soit enfin sur le point de conquérir les écrans.

Aésane Geeraert