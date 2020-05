L’actrice star de la franchise Halloween va passer derrière la caméra et se spécialiser dans la production de contenus horrifiques en associant pour trois ans son label avec celui de Jason Blum.

L’actrice et réalisatrice s’engage pour trois ans avec le studio derrière le sequel d’Halloween. Le site Deadline révèle que Jamie Lee Curtis vient de signer un contrat avec Blumhouse via son label Comet Pictures dans le domaine du cinéma et de la télévision.

L’interprète de Laurie Strode dans la franchise horrifique de John Carpenter a déjà un projet en cours avec la société de production de Jason Blum spécialisée dans l’épouvante. Il s’agit de Mère Nature, un film d’horreur centré sur le changement climatique qu’elle va même réaliser. Un créneau qui lui va comme un gant.

À l’aube de la soixantaine, la comédienne américaine s’est récemment confiée sur son envie d’entreprendre, en corrélation avec ce nouveau partenariat : « J’ai 61 ans et ma devise est maintenant : ‘Si ce n’est pas maintenant, quand, si ce n’est pas moi, qui ?’ Je suis excitée d’avoir une maison créative pour explorer mes propres idées et celles des autres. Jason et son équipe m’ont fait me sentir la bienvenue. Comet est prête à mettre ces histoires à l’écran », a-t-elle commenté dans un communiqué cité par Deadline.

De son côté, Jason Blum se dit ravi de faire équipe avec la star californienne « Jamie est une force de la nature et a été un véritable partenaire pour Halloween. C’est donc à la fois un honneur et une opportunité incroyable qu’elle réalise son premier long-métrage en tant que réalisatrice avec Mère Nature », a déclaré le PDG de Blumhouse, faisant référence au film Halloween sorti en 2018, marquant le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle qui l’a fait connaître.

Le succès de ce dernier opus de la franchise lancée par Carpenter a rapporté quelques 255 millions de dollars dans le monde. Deadline précise que deux autres volets sont prévus par Blumhouse, Halloween Kills et Halloween Ends. Leurs sorties respectives sont prévues pour octobre prochain, et octobre 2021.

Côté tournages, après À Couteaux tirés de Ryan Johnson et un détour dans Scream Queens de Ryan Murphy, Jamie Lee Curtis rejoindra les plateaux pour jouer dans l’adaptation des mémoires de Sarah Cunningham, How We Sleep at Night : The Sarah Cunningham Story for Lifetime, qui devrait reprendre l’histoire de l’actrice américaine, supposée faire partie avec son mari John Randolph de la fameuse blacklist anti-communiste des années 1950. Cette dernière est décédée en 1986 alors qu’elle était en lice pour remporter un Oscar. Un calendrier bien chargé.