Le recueil de nouvelles de l’autrice irlandaise Cecelia Ahern, intitulé Roar, est en cours d’adaptation en série télévisée pour Apple TV+, avec en vedette Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever et Alison Brie.

Présentée par Apple TV+ comme une « anthologie d’histoires féministes sombres et comiques », la série Roar sera produite par Carly Mensch et Liz Flahive, les créatrices et réalisatrices de Glow primées aux Emmy Awards, et qui ont également écrit pour Orange is the New Black, Nurse Jackie et Weeds.

Déclinée en huit épisodes de trente minutes, la série sera racontée d’un point de vue féminin et montrera comment les femmes surmontent l’adversité dans leur vie quotidienne.

À l’instar des nouvelles acclamées par la critique lors de leurs sorties en 2018 et publiées en France sous le titre Entendez les femmes rugir, chaque épisode marquera une épiphanie ou un moment de transformation pour une femme dans le même ton qui a fait le succès du livre.

Les nouvelles d’Ahern posent en effet un regard parfois comique et toujours émouvant sur la culpabilité, les joies, l’humiliation et les triomphes qui définissent l’expérience de la femme moderne, y compris les moments privés où celle-ci ressent le besoin de rugir.

Cette série fait suite à plusieurs adaptations cinématographiques des romans d’Ahern, comme PS I Love You et Where Rainbows End (La vie est un arc-en-ciel) devenu Love, Rosie. Mais aussi de plusieurs autres séries, comme Samantha Who ?

Ses livres se sont vendus à plus de 25 millions d’exemplaires. Ahern a en outre remporté un Irish Book Award en 2014 pour son roman The Year I Met You (L’année où je t’ai rencontré).

Selon Deadline, Roar sera la première série à être diffusée dans le cadre de l’accord global de Carly Mensch et Liz Flahive avec Apple.

Les deux showrunneuses produiront aux côtés de Nicole Kidman et Per Saari via Blossom Films, Bruna Papandrea, Steve Hutensky et Allie Goss via Made Up Stories, Cecelia Ahern via sa société Greenlight Go et Theresa Park via Per Capita Productions.

Aucune date de diffusion n’a pour le moment été annoncée.

Odile Lefranc