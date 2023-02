La star hollywoodienne et sex-symbol des sixties, qui avait donné la réplique à Frank Sinatra, Jean-Paul Belmondo ou encore Charlton Heston, est décédée ce mercredi à 82 ans.

Jo Raquel Tejada, née le 5 septembre 1940 à Chicago, doit son nom de naissance à son père Armando Carlos Tejada, d’origine espagnol et bolivienne. Raquel commence à prendre des cours de comédie au lycée, en même temps qu’elle apprend la danse et découvre le milieu des concours de beauté.

Déjà remarquée pour son physique qui lui vaut de remporter un certain nombre de titres de miss, Raquel Tejada devient Raquel Welch en 1959, lorsqu’elle prend le nom de son premier mari James Welch. Si elle commence par évoluer dans le milieu du mannequinat, elle se fait vite remarquer par le monde du cinéma, obtenant des petits rôles dans plusieurs productions.

En 1966, l’actrice prend de l’ampleur, apparaissant dans deux premiers rôles. Mauro Bologni lui confie le personnage-titre de son segment Fata Elena dans la comédie à sketchs Les Ogresses, et le grand Richard Fleischer fait de même avec le rôle féminin de son film de science-fiction Le Voyage Fantastique.

Mais elle est surtout remarquée pour son rôle dans Un million d’années avant J.C. Dirigé par le duo déjà à l’origine du formidable Jason et les Argonautes (avec Don Chaffey à la réalisation et le génial Ray Harryhausen aux effets spéciaux), ce film d’aventure préhistorique marquera les esprits pour un élément trivial mais devenu instantanément culte : le bikini en fourrure de Raquel Welch.

Le film est un immense succès, la propulsant sex-symbol. Une image qu’elle aura pourtant bien du mal à se libérer. La suite de sa carrière est marquée par de nombreuses collaborations prestigieuses, comme Stanley Donen pour Fantasmes en 1967 et surtout Richard Lester en 1973 dans une adaptation hollywoodienne des Trois Mousquetaires. Au sein d’un casting cinq étoiles, comprenant notamment Oliver Reed, Christopher Lee, Jean-Pierre Cassel, Faye Dunaway et Charlton Heston, elle arrive à se démarquer dans le rôle de Constance Bonacieux. Elle est même a seule à être nommée et récompensée aux Golden Globes.

Malgré son retour dans On l’appelait Milady, suite directe des Trois Mousquetaires toujours réalisée par Richard Lester, et une collaboration avec Peter Yates, réalisateur de Bullitt, pour Ambulances tous risques, Raquel Welch peine à obtenir des rôles marquants au cinéma.

Si elle retrouve Richard Fleischer pour Le Prince et le Pauvre et donne la réplique à Jean-Paul Belmondo dans L’Animal de Claude Zidi, elle apparaît surtout à la télévision dans des séries comme Mork and Mindy avec Robin Williams, Loïs et Clark, Central Park West ou American Family.

Au passage des années 2000, Raquel Welch se fait plus rare sur les écrans. Outre un petit rôle dans Les Experts : Miami, elle joue dans La Revanche d’une blonde, avant de faire sa dernière apparition au cinéma dans la comédie How to Be a Latin Lover en 2017.

Raquel Welch s’est éteinte paisiblement le 15 février à l’âge de 82 ans après une courte maladie.

