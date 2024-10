À 94 ans, le légendaire Clint Eastwood ne compte pas prendre sa retraite. Les premières images de son nouveau film, Juré N°2, avec Nicholas Hoult dans le rôle-titre, ont été mises en ligne.

« Désigné juré lors d’un procès pour meurtre particulièrement médiatique, Justin Kemp (Nicholas Hoult), père de famille, se retrouve face à un terrible cas de conscience. Se servira-t-il de ce qu’il sait pour orienter le verdict et faire condamner – ou libérer – l’accusé ? » Voilà ce que nous promet le pitch de Juré N°2, nouveau film de Clint Eastwood.

La bande-annonce présentée le 1er octobre nous en apprend un peu plus sur la trame. Le personnage, incarné par Hoult, a percuté en pleine nuit ce qu’il pensait être un cerf. Or, il semblerait finalement que ce soit une jeune femme du nom de Kendall Carter (Francesca Eastwood), dont le compagnon James Sithe (Gabriel Basso) est accusé du meurtre.

Un dilemme moral intense se pose dans ce que certains annoncent comme le potentiel dernier film du grand Clint Eastwood.

Le réalisateur revient après Cry Macho en 2021, qui avait été plutôt mal reçu par le grand public. L’histoire se centrait autour d’une star de rodéo et éleveur de chevaux à la retraite.

Clint Eastwood n’a cependant plus rien à prouver, lui qui travaille toujours à 94 ans. Une carrière phénoménale d’acteur et de metteur en scène qui nous l’espérons, finira sur une bonne note.

La bande-annonce fait le choix agréable de prendre son temps, pour nous laisser ressentir tout le poids d’un scénario signé Jonathan Abrams. Ce dernier est connu pour avoir rédigé Évasion, qui avait permis une collaboration entre deux gros bras des années 80, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger.

Les premières images de Juré N°2 alternent flashbacks et présent. Elles sont parcourues d’une petite mélodie au piano, simple, mais qui devient de plus en plus entêtante au fur et à mesure. Beaucoup de gros plans sont visibles car l’œuvre sera tournée vers les personnages.

Côté casting, en plus de Nicholas Hoult, Francesca Eastwood (fille du metteur en scène) et Gabriel Basso, figurent également Zoey Deutch, Toni Collette, J.K. Simmons ou encore Kiefer Sutherland. Un casting 5 étoiles à la hauteur du réalisateur.

Le film sera présenté en avant-première le 27 octobre au Festival de l’American Film Institute à New York. Il devrait arriver dans nos contrées françaises le 30 octobre. Rendez-vous donc au cinéma à la fin du mois.

Florian Boulland