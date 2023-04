À 92 ans, l’acteur-réalisateur de légende Clint Eastwood a programmé un nouveau film avec Warner Bros, son studio de toujours.

Cinq décennies de cinéma et quarante films au compteur, le réalisateur d’Impitoyable et Million Dollar Baby n’est pas encore prêt de lâcher sa caméra. Le voilà de retour avec un drame judiciaire intitulé Juror #2.

Clint Eastwood a été séduit par le scénario de Jonathan Abrams. Quelques modifications ont été faites sur l’âge de certains personnages, ainsi que l’ajout de rôles secondaires. Le réalisateur tente de lancer le projet depuis la fin de l’année dernière. Des rumeurs couraient alors sur l’éventuelle présence de Charlize Theron au casting.

Après plusieurs mois à chercher la bonne combinaison d’acteurs, et des semaines de discussion avec Nicholas Hoult et Toni Collette, il leur a officiellement proposé les rôles principaux.

Le film suit le déroulé d’un procès pour meurtre, du point de vue d’un juré, joué par Nicholas Hoult, qui se rend compte qu’il est peut-être responsable de la mort de la victime. Il doit désormais choisir, soit de manipuler le jury pour s’en tirer, soit de rétablir la vérité et son implication. Toni Collette jouera le rôle du procureur.

La production devrait débuter mi-juin ; Clint Eastwood aura donc 93 ans quand il commencera à filmer. Cela fera officiellement de lui le réalisateur le plus âgé encore en activité.

Il produit Juror #2 avec Adam Goodman, ancien président de la production chez Paramount. Tous deux sont épaulés par Tim Moore, Matt Skiena et Jessica Meier, ainsi que par Ellen Goldsmith-Vein et Jeremy Bell en tant que producteurs exécutifs.

Le dernier film de Clint Eastwood, Cry Macho, western dans lequel il tient le rôle principal, n’a pas reçu un bon accueil des spectateurs et des critiques. D’après The Hollywood Reporter, Juror #2 pourrait constituer le film ultime qui permettra au réalisateur de partir tête haute.

D’ici le tournage, Nicholas Hoult joue le laquais du Comte Dracula dans la prochaine comédie horrifique des studios Universal, Renfield, avec Nicolas Cage. On le verra également dans le Nosferatu de Robert Egger avec Willem Dafoe. Quant à Toni Collette, elle est à l’affiche de la nouvelle série de science-fiction d’Amazon, The Power, et a tourné dans le très attendu Mickey 17 de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson.

Aésane Geeraert