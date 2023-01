Le film avec Nicolas Cage et Nicholas Hoult, consacré au serviteur de Dracula, montre les crocs dans une première bande-annonce entre rire et effroi.

Si le personnage de Dracula a connu de nombreuses adaptations cinématographiques au fil des années, on ne peut pas en dire autant de R. M. Renfield, âme damnée et victime plus ou moins consentante du comte, jusqu’ici cantonné aux seconds rôles.

Incarné par Dwight Frye dans le Dracula de Tod Browning (1931), par l’artiste surréaliste Roland Topor dans Nosferatu, fantôme de la nuit de Werner Herzog (1979) ou encore par le chanteur Tom Waits dans le Dracula de Coppola (1992), Renfield va ici pour la première fois être le héros d’un long-métrage portant son nom. Et c’est Nicholas Hoult (Le Menu, Mad Max Fury Road) qui portera ses traits.

Né d’une idée de l’auteur de comics Robert Kirkman (créateur de Walking Dead), Renfield transpose le mythe de Dracula à l’époque contemporaine et montre comment l’infortuné serviteur tente d’échapper à l’emprise du comte.

Si Dexter Fletcher, coréalisateur non crédité de Bohemian Rhapsody et metteur en scène de Rocketman, devait initialement diriger le film, c’est finalement Chris McKay qui a hérité du poste de réalisateur.

Si le choix de McKay, principalement connu pour avoir réalisé plusieurs saisons de Robot Chicken ainsi que Lego Batman, Le film, peut sembler surprenant, il faut souligner que Renfield est pensé comme un mélange entre comédie et horreur.

La première bande-annonce très colorée montre ainsi un Renfield fatigué de servir son ‘‘employeur’’ Dracula, et qui cherche du réconfort auprès d’un comité de soutien aux victimes de relations toxiques.

Le film devrait également se concentrer sur la romance naissante entre Renfield et une jeune policière campée par Awkwafina, vue notamment dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Mais l’une des principales attractions, c’est bien sûr la présence du génial Nicolas Cage sous la cape du comte Dracula. Si ces premières images préfèrent jouer sur la suggestion, en révélant le vampire progressivement, elle laisse entrevoir une de ses performances flamboyantes et sans retenue dont Cage a le secret.

Le film semble également prendre un malin plaisir à jouer avec les codes du mythe du vampire, en mettant par exemple en scène le fait que Dracula ne puisse entrer au comité de soutien sans y avoir été préalablement invité.

Renfield, inspiré selon Cage par Le Loup-garou de Londres, sortira dans les salles françaises le 31 mai prochain.

Timothée Giret