Récemment de retour sur le devant de la scène, Nicolas Cage crée l’impatience pour son prochain film où il incarne une version déjantée et désenchantée de lui-même.

Présenté comme créativement insatisfait et face à une banqueroute financière, le personnage de Nicolas Cage n’a d’autre choix que d’accepter un chèque d’un million de dollars pour participer à l’anniversaire d’un fan milliardaire (Pedro Pascal).

Les événements prennent une tournure imprévue lorsqu’il est recruté par un agent de la CIA (Tiffany Haddish) dans le but d’espionner son hôte, un criminel. Nicolas Cage est alors contraint d’être à la hauteur de sa propre légende, canalisant ses personnages les plus emblématiques et aimés du cinéma afin de se sauver ses proches.

Avec une carrière aboutissant à ce moment précis, l’acteur primé doit endosser le rôle de sa vie : Nicolas Cage.

L’humour décalé que promettait le synopsis d’Un talent en or massif (The Unbearable Weight of Massive Talent) de Tom Gormican se retrouve dans ses premières images qui laissent effectivement voir l’autodérision dont fera preuve Nicolas Cage. Les clins d’œil à ses précédents rôles s’enchaînent tandis que sa performance d’acteur fatigué prouve que sa carrière n’est pas derrière lui, contrairement à ce qu’on pourrait dire.

Enchaînant quelques flops depuis quelques années, Nicolas Cage a fait un retour remarqué avec Mandy de Panos Cosmatos, mais surtout cette année avec le singulier Pig de Michael Sarnoski. Retour qui semble se confirmer au vue de la bande-annonce d’Un talent en or massif qui repose entièrement sur sa capacité à passer d’un rôle à l’autre pour endosser toutes les facettes de ses personnages passés.

« C’est une version inventée de Nic Cage », confiait l’acteur à Entertainment Weekly. « Le personnage se sent vide et confronté au rejet qui peut survenir dans une petite ville comme Hollywood. Ce n’est pas moi. Je me sens plutôt bien par rapport à ça. »

Réalisé par Tom Gormican (Ghosted, Célibataires… ou presque) et coécrit avec Kevin Etten (Desperate Housewives, Scrubs), Un talent en or massif n’hésite pas à revenir sur la filmographie de l’acteur américain, le forçant à rejouer des scènes de ses anciens films. Celui-ci livrait d’ailleurs s’être senti mal à l’aise de devoir parler de lui à la troisième personne en certaines occasions.

À ses côtés figurent également Neil Patrick Harris (8-Bit Christmas, Matrix Resurrections), Sharon Morgan (Catastrophe, The Singing Club), Pedro Pascal (The Mandalorian, Wonder Woman 1984) et Tiffany Haddish (Self Made, Les Baronnes) pour une sortie dans les salles hexagonales le 20 avril 2022.

Emilie Bollache