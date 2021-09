18 ans après le troisième épisode, c’est sans sa sœur que Lana Wachowski revient pour un quatrième voyage dans la Matrice. Dans la bande-annonce de ce quatrième Matrix baptisé Resurrections, on retrouve les personnages de Neo et Trinity, qui semblent cependant avoir tout oublié des opus précédents.

Au début de cette première bande-annonce, on retrouve Thomas Anderson, qui semble avoir tout oublié de ses aventures en tant que Neo. Face à son psychologue, incarné par Neil Patrick Harris, il évoque des rêves persistants où il se voit évoluer dans une dimension parallèle. Après quoi une scène le montre faire la rencontre de Carrie-Anne Moss, qui semble elle aussi avoir tout oublié des aventures passées de Trinity.

S’ensuivent toute une série de scènes qui rappellent largement le premier Matrix, avec pêle-mêle des pilules bleues et rouges, des scènes d’entraînement dans le dojo et la rencontre avec Yahya Abdul-Mateen II, dans le rôle de Morpheus jeune.

Beaucoup de rappels à la saga originale sont en effet notables, jusqu’à voir des extraits du Matrix de 1999 projetés dans l’univers du film de 2021. Dans un plan furtif, on voit également Neo se réveiller dans le pod de la Matrice, comme dans le premier opus de la saga. Le plus flagrant de ces rappels étant la présence de White Rabbit de Jefferson Airplane, qui rappelle le symbole du lapin blanc qui permet à Neo de se libérer de la Matrice dans le premier film.

On peut aussi remarquer la grande absence du code couleur de la saga, qui nous montrait jusque-là les scènes dans la Matrice avec un filtre vert très reconnaissable. Certes rendu obsolète au vu de la conclusion du troisième film, il faudra peut-être justifier son absence dans le film.

Cette première bande-annonce a l’intelligence de dévoiler une multitude d’images subliminales et d’indices sur ce que ce quatrième opus pourrait raconter.

Derrière la caméra, on retrouve Lana Wachowski, sans sa sœur qui n’a pas pu rejoindre pour des raisons de planning. Lilly Wachowski a cependant donné son approbation au scénario écrit par sa sœur, accompagnée de David Mitchell et Aleksandar Hemon, coauteurs de l’épisode final de Sense8, autre réalisation des Wachowskis.

Aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt feront leur retour. Hugo Weaving en revanche ne reprendra pas son rôle de l’Agent Smith. Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Christina Ricci viendront compléter le casting de ce quatrième Matrix, dont la sortie est prévue le 15 décembre 2021.

Théotime Roux