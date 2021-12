Universal continue à développer son Dark Universe en s’attaquant au célèbre vampire avec Nicolas Cage et Nicholas Hoult.

Dès 2016, Universal lance un projet cinématographique basé sur la série de films Universal Monsters, développée entre 1923 et 1960. Inauguré par La Momie d’Alex Kurtzman en 2017, son échec commercial a mis à frein à son développement.

Aujourd’hui, le studio remet les compteurs à zéro en reprenant les bases de cet univers avec le comte Dracula, créé par Bram Stoker en 1897. Cette fois-ci, c’est sur son homme de main R.M. Renfield que les événements se concentreront.

Le vampire a, en effet, eu droit à de nombreuses adaptations au fil des ans. Des plus connus, avec l’incarnation dans les années 60 de Christopher Lee ou celle de Gary Oldman pour Francis Ford Coppola en 1992, au plus récente avec la série Dracula de Mark Gatiss et Steven Moffat.

Après une traversée du désert qui tend à faire oublier son talent, caché derrière certains choix de carrière discutables (Hell Driver, Ghost Rider…), Nicolas Cage succède à ces grands noms. Récemment redécouvert dans des films tels que Mandy de Panos Cosmatos ou Pig de Michael Sarnoski, Renfiled sera pour lui l’occasion de revenir sur le devant de la scène.

Réalisé par Chris McKay (Lego Batman, The Tomorrow War) et écrit par Ryan Ridley (Rick & Morty, Invinsible), sur une idée de Robert Kirkman (The Walking Dead), le long-métrage s’intéressera donc au serviteur du vampire interprété par Nicholas Hoult. Interné dans un asile psychiatrique, il est diagnostiqué en tant que maniaque alors qu’il lutte, en réalité, contre l’emprise du comte le poussant vers la soumission. Selon Deadline et Collider, Renfield ne devrait pas se dérouler à l’époque contemporaine de l’ouvrage mais poursuivre le dépoussiérage des films de monstres en se situant de nos jours.

Au vu de son équipe, nous pouvons nous attendre à un ton empreint d’humour noir pour ce long-métrage dont aucune autre information concernant son casting ou une date de sortie n’a été communiquée.

