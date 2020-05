L’acteur va prêter ses traits à l’exploitant de zoo sulfureux Joe Exotic, devenu un phénomène mondial grâce à la série documentaire Tiger King qui lui est consacrée sur Netflix.

La nouvelle a de quoi faire sourire. Si l’acteur star de Sailor et Lula, oscarisé pour Leaving Las Vegas, se fait rare sur grand écran, Nicolas Cage s’apprête à faire son grand retour dans un rôle que l’on n’oubliera pas de sitôt.

En effet, l’interprète de Ghost Rider au cinéma a été choisi pour jouer Joe Exotic, l’ancien exploitant de zoo au style exubérant, devenu le phénomène de foire de Tiger King (Au royaume des fauves), série documentaire en sept parties qui lui est consacrée sur Netflix.

D’après les premiers détails rapportés par Deadline, le personnage délirant condamné pour des actes de violence et de maltraitance sur ses animaux, va faire l’objet d’une toute nouvelle fiction, une minisérie en huit épisodes inspirée d’un article du journal local Texas Monthly, Joe Exotic : A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild de Leif Reigstad. Le projet sera piloté par le scénariste Dan Lagana, showrunner de la série Netflix American Vandal, et Paul Young, qui a notamment travaillé sur la série comique de Jordan Peele, Key & Peele.

Officiellement rattaché au programme et dans sa première série, Nicolas Cage devrait donc camper Joe Shreibvoge, un gardien de zoo excentrique de l’Oklahoma qui se bat pour son parc, et finira par se perdre dans l’alter-ego qu’il a créé, Joe Exotic. Une genèse coproduite par Imagine Television Studios et CBS TV Studios, qui promet de marquer les esprits, d’autant plus avec l’acteur au jeu survolté de Lord of War et Volte-Face à son bord.

Vu dans l’excellent Mandy de Panos Cosmatos et plus récemment dans Grand Isle, thriller de Stephen S. Campanelli, Cage a déserté les sentiers battus pour s’aventurer dans toutes sortes de productions, pour le meilleur comme pour le pire. Primé pour le film SF horrifique Colors Out of Space au Festival International du Film de Toronto 2019, le neveu de Francis Ford Coppola est lui-même devenu l’une des figures les plus insaisissables du cinéma hollywoodien, donnant lieu à de nombreuses parodies qui circulent sur les réseaux sociaux.

Sa performance en Joe Exotic aura-t-elle le même succès que celle de James Franco, flamboyant Tommy Wiseau dans son film Disaster Artist, adapté de l’histoire d’un Ed Wood moderne ? La série, qui serait selon Deadline en passe de trouver un distributeur devrait confirmer ou non la pertinence de ce choix.