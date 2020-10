Clint Eastwood n’a pas encore prévu de prendre sa retraite. L’acteur-réalisateur américain de quatre-vingt-dix ans entame la préparation de Cry Macho dont il assurera la production, la réalisation et le rôle principal.

Un an après la sortie de l’excellent Le cas Richard Jewell, Clint Eastwood est déjà en développement de son nouveau long-métrage, un drame d’aventure, intitulé Cry Macho. Réputé pour ses tournages rapides avec une ou deux prises, souvent dans les limites de ses budgets, le cinéaste oscarisé pour Impitoyable et Million Dollars Baby réendosse donc sa triple casquette pour ce nouveau projet.

Le projet, basé sur le roman éponyme de 1975 de N. Richard Nash, se concentrera sur une vedette de rodéo sur le retour, devenue éleveur de chevaux, qui accepte une mission confiée par l’un de ses anciens patrons : se rendre au Mexique pour enlever le fils de ce dernier, qui vit avec sa mère alcoolique, et le ramener à son père au Texas de l’autre côté de la frontière.

Clint Eastwood a déjà « commencé à explorer des lieux pour y tourner », révèle Variety.

Cry Macho, dont le scénario n’a pas encore été validé officiellement par la Warner Bros, a été coécrit par le romancier N. Richard Nash et Nick Schenk, scénariste qui avait déjà collaboré avec le cinéaste sur Gran Torino et La Mule. Al Ruddy et Jessica Meier assureront la production, aux côtés de Tim Moore et Eastwood.

Comme le rappellent plusieurs médias hollywoodiens, un premier projet avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal aurait été envisagé mais ne s’est jamais concrétisé. L’idée avait été évoqué lors de la 64e édition du Festival de Cannes en 2011, avec Brad Furman (Infiltrator, City of lies) en pourparlers à la réalisation et un tournage prévu au Nouveau-Mexique.

Variety précise également que Clint Eastwood avait déjà envisagé le projet il y a longtemps, mais avait à l’époque privilégié La Dernière Cible (The Dead Pool – 1988) dans lequel il incarnait l’emblématique Harry Callahan.

La date de début de tournage de Cry Macho n’a pas encore été annoncée.

Olivia Daëron-Precy