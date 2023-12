Après Kiefer Sutherland annoncé au printemps dernier, J.K Simmons est la dernière tête d’affiche à rejoindre le réalisateur sur le tournage de son quarantième long-métrage.

Le géant est de retour. À 93 ans, Clint Eastwood a entamé en juillet le tournage de son prochain long-métrage, Juror No. 2. Malgré une production perturbée durant plusieurs mois par le mouvement de grève d’une grande partie du secteur du cinéma américain, le tournage a pu reprendre en ce mois de novembre.

Cette reprise semble se faire sous les meilleures auspices pour le prolifique réalisateur puisque selon Deadline, il s’est offert une nouvelle recrue de choix en la personne de J.K Simmons, le tyrannique professeur de Whiplash.

Dans cette nouvelle réalisation présentée comme un thriller judiciaire, un jeune homme se retrouve en proie à un dilemme moral de taille lorsqu’il est choisi comme juré pour le procès d’un crime qu’il a lui-même commis. Le scénario a été écrit par Jonathan Abrams, plus habitué jusqu’alors à la production. À son actif, en tant que producteur, il compte notamment Evasion, film de prison réunissant Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger.

Avec Juror No. 2, Jonathan Abrams signe donc son premier projet scénaristique de grande ampleur et s’entoure pour se faire d’une équipe prestigieuse. Le jeune juré tiraillé sera interprété par Nicholas Hoult (Le menu), qui donnera la réplique à Zoey deutsch (The Politician) dans le rôle de sa compagne.

Au casting également, nous retrouverons Toni Colette (Hérédité), qui tiendra le rôle de la procureure, ainsi que Kieffer Sutherland (24h chrono) dans la peau du parrain alcoolique anonyme du personnage principal. J.K Simmons a quant à lui été annoncé dans le rôle d’un juré. Il s’agira pour ce dernier, comme pour l’ensemble du casting, d’une première collaboration avec la légende du cinéma américain.

La production du projet est également assurée par Clint Eastwood, au travers de sa société Malpaso. Il est épaulé par le producteur Adam Goodman, ancien directeur de Paramount aujourd’hui à la tête de sa propre entreprise, Dichotomy.

En dépit d’un tournage interrompu pendant près de trois mois et alors que le calendrier de sortie de nombreuses productions est impacté, il semblerait que la sortie de Juror No. 2, annoncée pour 2024, soit toujours d’actualité. C’est la méthode de réalisation de Clint Eastwood, connu pour ne filmer qu’une seule prise de chaque scène, qui aurait permis de maintenir la date initiale.

Raphaëlle Catesson