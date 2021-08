Dans le cadre désertique et poussiéreux du sud du Texas, Cry Macho met en scène une vieille star du rodéo qui doit aller récupérer au Mexique le fils d’un de ses anciens patrons, avec en toile de fond le déclin de l’Amérique rurale.

Ce ne sont pas ses 91 ans qui ralentiront le rythme de travail de Clint Eastwood. Après le très intéressant Cas Richard Jewell l’année dernière, l’icône du western revient avec une œuvre aux airs (encore) d’adieux au grand écran. On le découvre dans le rôle de Mike Milo, ancienne gloire du rodéo devenue éleveur de chevaux. Un jour, un de ses anciens patrons le missionne pour aller chercher son fils au Mexique.

À l’origine de ce film, le roman éponyme de l’écrivain et dramaturge N. Richard Nash, publié en 1975. Pendant plusieurs décennies, le projet est passé de mains en mains, attribuant successivement le rôle-titre à Roy Scheider, Burt Lancaster, Pierce Brosnan ou même Arnold Schwarzenegger. La réalisation est finalement revenue à Clint Eastwood, qui s’était positionné dès le début pour s’atteler à la conception du film.

On découvre au fil de cette bande-annonce que le cinéaste est toujours autant obsédé par les thématiques de la succession, de la filiation et de l’impact du temps sur les grandes figures américaines. Il y a même une lecture très introspective à faire sur le discours que Mike Milo tient au jeune garçon, après que celui-ci lui rappelle ses grandes heures de figure héroïque virile : « J’étais beaucoup de choses… que je ne suis plus. Mais je vais te dire, vouloir être un macho, un gros dur, c’est ridicule. Les gens jouent les gros durs pour montrer qu’ils ont des tripes ».

Pour peaufiner le scénario de Nash, Eastwood a fait une nouvelle fois appel à Nick Schenk, scénariste de Gran Torino et de La Mule. À ses côtés, on retrouvera Dwight Yoakam (Logan Lucky, Panic Room) dans le rôle de Howard Polk, l’ancien patron de Mike. Dans celui de son fils, le jeune Eduardo Minett fera ses débuts au cinéma.

Après un tournage de seulement 46 jours, Cry Macho a été annoncé pour une sortie en France le 10 novembre 2021, distribué par Warner Bros.

Théotime Roux