Le projet personnel de Francis Ford Coppola devient de plus en plus concret avec l’annonce de son casting qui comprendra Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight et Laurence Fishburne.

Décrit comme une fresque romaine se déroulant dans un New York moderne, que le cinéaste appelle New Rome, Megalopolis s’est un peu plus dévoilée avec un pitch parlant du destin de Rome qui hante un monde moderne, incapable de résoudre ses propres problèmes sociaux dans une histoire épique d’ambition politique, de génie et d’amour conflictuel.

À l’occasion des cinquante ans du Parrain, le cinéaste est revenu sur la production difficile de ce projet qu’il finance lui-même à hauteur d’environ cent millions de dollars : « Tout le monde pense qu’un film devrait être fait d’une certaine manière et, si vous avez une autre idée, vous êtes à contre-courant. Les gens peuvent être très réticents, mais parfois cette idée représente le futur. Cela mérite d’être considéré. »

Megalopolis est un projet que Francis Ford Coppola rêve de porter à l’écran depuis des années. Un temps annoncé dans le rôle principal, Oscar Isaac s’est finalement désisté. Robert Duvall avait alors laissé entendre que le réalisateur avait approché Christian Bale.

Finalement, celui-ci n’est pas annoncé au casting puisque ce sont seulement les noms d’Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight et Laurence Fishburne qui ont été dévoilés.

Adam Driver est récemment apparu dans les deux derniers films de Ridley Scott, Le Dernier Duel et House of Gucci. Forest Whitaker était à l’affiche du biopic sur Aretha Franklin, Respect, par Liesl Tommy. L’actrice britannique Nathalie Emmanuel, révélée dans Game of Thrones, s’est retrouvée sur Netflix avec Army of Thieves de Matthias Schweighöfer.

Jon Voight sort notamment du film Ray Donovan, après avoir joué dans la série pendant sept ans. Enfin, Laurence Fishburne retrouve Francis Ford Coppola pour leur cinquième collaboration ensemble sur Apocalypse Now, Rusty James, Cotton Club et Jardins de pierre.

