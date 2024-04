Dans une galaxie pas si lointaine, à Cannes, lors de la Cérémonie de clôture du 77e festival, George Lucas, célèbre scénariste, réalisateur et producteur de la saga Star Wars, recevra une Palme d’Or d’honneur.

Cette année, le Festival de Cannes se déroulera entre le 14 et le 25 mai. C’est au cours de la dernière journée que le metteur en scène de La Guerre des Étoiles recevra son prix.

Lorsque l’on entend le nom de George Lucas, on ne peut s’empêcher de penser sabres lasers, Maîtres Jedis, Siths, Empire, Dark Vador, et même chapeau, fouet et arche d’alliance. Si Star Wars, mais aussi Indiana Jones à la production, restent sûrement ses créations les plus célèbres, on ne peut pas limiter l’artiste à ces œuvres.

En effet, le jeune George Lucas est à l’origine un passionné de course automobile, passant près de la mort dans un accident avec son Autobianchi Bianchina alors qu’il roulait trop vite. À la suite de cela, le futur metteur en scène renoncera à devenir pilote mais réalisera American Graffiti (1973), avec Ron Howard en tête d’affiche, sur la jeunesse américaine des années 60. Celui-ci dépeint également l’importance de l’automobile et des courses de vitesse à l’époque. Le film révélera par ailleurs un jeune Harrison Ford, avec qui Lucas n’arrêtera plus de tourner par la suite.

Amateur invétéré de science-fiction, son premier long-métrage, THX-1138 (1971), est basé sur un de ses propres courts-métrages expérimentaux, Electronic Labyrinth (1967). C’est à partir de ce film que l’amour de George Lucas pour le Festival de Cannes démarrera : « J’ai été surpris et ravi lorsque mon premier film, THX-1138, a été sélectionné pour être projeté sur la Croisette en 1971. Depuis, je suis revenu au Festival à de nombreuses reprises en tant que scénariste, réalisateur et producteur. Je suis vraiment honoré par cette reconnaissance spéciale qui signifie beaucoup pour moi. »

Nous pourrions aussi parler de Lucas comme initiateur du studio Pixar et surtout papa de Willow et de la société Industrial Light & Magic ayant mené à des révolutions dans le domaine des effets spéciaux, ou encore comme producteur, par exemple du Kagemusha d’Akira Kurosawa, metteur en scène dont les œuvres inspireront plusieurs aspects de Star Wars.

Enfin, pour finir de montrer à quel point cette Palme d’Or d’honneur est légitime, car nous avons souvent tendance à oublier les contributions de George Lucas au cinéma, parfois discrètes, depuis les coulisses, abordons son œuvre majeure : Star Wars. C’est en 1977 que naît le maître du blockbuster moderne, après un calvaire de production ayant donné des crises d’angoisse au metteur en scène.

Rappelons tout de même que Brian De Palma, qui avait vu le film sans musique, s’en est moqué devant son confrère. Il a sûrement été choqué par la suite lorsqu’il a entendu pour la première fois les notes mythiques de John Williams.

Le festival s’est exprimé sur la franchise : « À l’instar de Tolkien en littérature, [Lucas] imagine un univers, avec sa géographie, ses populations, ses langues, ses valeurs morales et mêmes ses véhicules. Cette ambition exceptionnelle, qui effraie tout d’abord les producteurs de la 20th Century Fox et entraîne une post-production éreintante, est pourtant la recette d’un succès sans précédent. »

Une épopée de space fantasy qui reste parmi les sagas les plus connues de tous les temps et qui donnera lieu à huit suites, des spin-off, des séries, et autant d’autres produits dérivés.

C’est Camille Cottin, maîtresse de cérémonie, sur les antennes de France Télévision et Brut, qui animera la cérémonie de clôture et la remise du prix de cette prochaine édition cannoise.

Florian Boulland