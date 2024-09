Largement connu pour être la voix de Dark Vador et de Mufasa, l’acteur américain iconique James Earl Jones nous a quittés à l’âge de 93 ans.

« Je suis ton père ! » Célèbre auprès du grand public pour avoir prêté sa voix à Dark Vador et prononcé l’une des répliques les plus cultes du septième art, l’acteur James Earl Jones s’est éteint le 9 septembre 2024 à l’âge de 93 ans.

Outre son immense contribution à la saga Star Wars, il fut aussi un acteur polyvalent, ayant incarné une très large palette de personnages.

Si c’est à sa voix que le comédien doit certains de ses rôles les plus emblématiques, James Earl Jones a pourtant souffert d’importants bégaiements durant son enfance et son adolescence. C’est en découvrant la poésie et en s’adonnant à sa lecture en classe que le jeune homme parvient à surmonter son handicap. Après un passage par l’armée, il décide de se consacrer au théâtre et joue dans de nombreuses pièces, parmi lesquelles plusieurs œuvres de William Shakespeare.

Si James Earl Jones fait ses débuts à l’écran dans un petit rôle, il commence par un film des plus prestigieux. En 1964, Stanley Kubrick lui confie le rôle d’un militaire dans Dr. Folamour, lançant ainsi sa carrière au cinéma. Six ans plus tard, l’acteur décroche un Golden Globe et une nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour L’insurgé, inspiré de l’histoire vraie du boxeur Jack Johnson. Cette nomination restera la seule de sa carrière, mais James Earl Jones recevra un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa filmographie en 2012.

Certains de ses premiers rôles lui ont ainsi valu la reconnaissance critique. Mais c’est bien sûr en 1977, avec l’inaugural La Guerre des Étoiles : Un Nouvel Espoir que l’acteur va véritablement se faire connaître en tant que voix de Dark Vador.

À la recherche d’une voix gutturale et autoritaire pour doubler son méchant, et après avoir envisagé Orson Welles, Georges Luca choisit finalement celle de baryton de James Earl Jones. Un choix payant. Car plus encore que la carrure de David Prowse, le comédien britannique incarnant physiquement Vador, c’est bien la voix de James Earl Jones qui deviendra la caractéristique emblématique du personnage.

La notoriété de l’acteur se fera encore plus grande avec la sortie de L’Empire contre attaque en 1981. Méchant charismatique dans le premier opus, Dark Vador devient véritablement une icône de la pop culture dans ce second film. La désormais mythique réplique ‘‘Je suis ton père’’ choque les spectateurs du monde entier et confère une dimension shakespearienne à un personnage qui n’était jusqu’ici qu’une simple figure menaçante.

Jalousement gardée secrète pour éviter toute fuite, la réplique n’était connue que d’un nombre très réduit de personnes sur le plateau, dont David Prowse lui-même ne faisait pas partie. Une manière symbolique de consacrer James Earl Jones en tant qu’interprète principal de Vador. De La Revanche des Siths jusqu’à la récente série Obi-Wan Kenobi en passant par Rogue One et la série animé Star Wars Rebels, l’acteur à l’irremplaçable timbre vocal accompagnera fidèlement le personnage pendant plus de quatre décennies.

Si Vador restera à jamais son rôle le plus emblématique, James Earl Jones peut se targuer d’avoir donné vie à un autre méchant mémorable du cinéma. En 1982, il est choisi par le réalisateur John Milius pour incarner le sorcier Thulsa Doom dans le chef-d’œuvre d’heroic fantasy, Conan le Barbare. Face à un Arnold Schwarzenegger mutique et jouant surtout sur son physique et sa gestuelle, Earl Jones compose un antagoniste étonnant, bien loin des clichés du génie du mal ricanant. Si Thulsa Doom est un être éminent et mauvais, il commet ses méfaits avec un calme froid qui fait de lui une sorte de force tranquille du mal.

Le triomphe de Conan le Barbare aurait pu faire de l’acteur un méchant récurrent du cinéma des années 80, mais l’acteur va plutôt s’orienter vers des rôles de figures autoritaires mais positives. Comme un clin d’œil adressé à son passé militaire, il campe plusieurs rôles de gradés. Il est le sergent Goody Neslon dans le très beau Jardins de Pierre de Francis Ford Coppola et devient l’un des visages récurrents de la franchise Jack Ryan. Il tient ainsi le rôle de l’amiral Greer dans Jeux de guerre et Danger immédiat de Phillip Noyce, aux côtés d’Harrison Ford.

Il incarne également le personnage dans le génial À la poursuite d’Octobre Rouge de John McTiernan, au sein d’un casting cinq étoiles comprenant Sean Connery, Alec Baldwin, Sam Neill, Scott Glenn et Tim Curry. On le retrouve également en roi africain et père d’Eddie Murphy dans la comédie à succès Un prince à New York, signé John Landis, et dans la peau de l’écrivain fictif Terence Mann dans Jusqu’au bout du rêve, avec Kevin Costner.

C’est à nouveau à son inimitable voix que James Earl Jones s’impose dans la mémoire collective. En 1994, il double Mufasa dans le film d’animation Le Roi lion. Un rôle radicalement opposé et pourtant presque aussi marquant que celui de Dark Vador. Là où le seigneur sith est resté dans la mémoire comme le père maléfique par excellence, Mufasa est au contraire une figure paternelle autoritaire mais bienveillante dont le souvenir permet à Simba de grandir et de devenir le roi qu’il était destiné à être.

Malgré ce nouveau succès, James Earl Jones préfère se consacrer essentiellement au théâtre durant les années qui viennent. La plupart de ses apparitions sur petit et grand écran prennent ainsi la forme de caméos ou de reprises de certains personnages emblématiques. Il est ainsi le seul acteur du film original à reprendre son rôle dans le remake Le Roi Lion de Jon Favreau en 2019 et sa dernière apparition au cinéma se fera dans Un prince à New York 2 en 2020. Il y incarne un roi au crépuscule de sa vie et inquiet de ne pas avoir de petit-fils pour hériter de son trône.

Mais pour James Earl Jones lui-même, nul besoin d’héritier tant l’empreinte colossale laissée par le comédien dans la pop culture est vouée à perdurer d’elle-même. Les deux rôles les plus iconiques du comédien ne resteront en effet pas longtemps loin des écrans. Un prequel du Roi Lion version 2019, consacré à Mufasa et réalisé par Barry Jenkins, verra le jour en fin d’année. Quant à Star Wars, l’acteur avait donné sa bénédiction à Disney pour utiliser l’intelligence artificielle pour reconstituer la voix de Dark Vador.

