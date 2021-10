Résumé : Dark Vador, Chevalier Jedi et Seigneur Sith, est le personnage central de la célèbre saga cinématographique Star Wars, développée par George Lucas dès 1977. Son apparence effrayante, son charisme intimidant et son terrible destin en ont fait l’une des plus grandes icônes de la culture populaire et l’incarnation du Mal absolu. Mais l’intérêt de la figure réside peut-être davantage dans ses ambivalences. Du jeune et impétueux Anakin Skywalker, dévoré par une colère romantique, au cyborg terrifiant en quête de rédemption, Dark Vador est l’un de nos grands mythes modernes qui raconte autant nos phobies que nos fantasmes contemporains.



Pour les détracteurs de Star Wars, l’univers de George Lucas se présenterait d’abord comme une formidable usine à profits ayant sacrifié sur l’autel du merchandising sa morale artistique. Pour Björn-Olav Dozo et Dick Tomasovic, enseignants à l’Université de Liège, c’est tout au contraire derrière l’archétype que se trouverait la richesse de la franchise. En accord avec la formidable collection « La fabrique des héros », la figure de Dark Vador est moins considérée comme un personnage que comme une entité à l’identité complexe et mutante, se déployant à travers des formes et des formats différents. De prime abord, cette idée peut sembler surprenante tant la représentation de Vador se veut facilement identifiable : une cape et un casque noirs, un souffle rauque, un pas lourd, une stature menaçante. Le schématisme dont se réclame le personnage est pourtant trompeur. Les auteurs notent d’abord en quoi son esthétique a pu exercer une influence sur l’ensemble de l’univers visuel de la saga. Car sur bien des points, Dark Vador incarne Star Wars, ses formes et son esprit. Pour actant, le chevalier de l’espace n’est pas à l’aise avec la parole et peine à exprimer les émotions et les incertitudes qui eurent raison de son destin. Dozo et Tomasovic s’en chargent donc à sa place. Se référant à l’ensemble des longs métrages (spin-off compris) mais aussi aux séries et comics totalement ou en partie consacrés au personnage, les auteurs analysent l’ambiguïté essentielle qui se rattache à ce héros de l’ombre.

De sa nature ambivalente oscillant entre l’humain et la machine à sa sexualité non moins troublante que convoque son corps mutilé tout de cuir vêtu (et que détournèrent rapidement les différentes variations parodiques et érotiques dont fit les frais la franchise), de son rapport dysfonctionnel à la famille à son insatiable soif de pouvoir, l’ouvrage explicite les origines et l’évolution du personnage à partir de nombreuses références empruntant tantôt aux sciences politiques tantôt à la philosophie.

Souvent brillante, la réflexion ne prend jamais le risque de la surinterprétation. L’étude iconographique et dramaturgique du personnage se développe à partir d’une connaissance poussée des films et de leurs récits dont elle en prolonge le sens à travers différents retours sur des éléments particuliers (ainsi de ce beau passage consacré au motif du casque). Par le sérieux de leur entreprise, Dozo et Tomasovic parviennent ainsi à soutenir l’originalité de leur démarche. L’immense bibliographie que charrie derrière elle la franchise de Lucas peut donc s’enorgueillir d’accueillir en son sein ce nouvel ouvrage riche et particulièrement stimulant.