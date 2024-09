L’acteur américain de 69 ans, connu pour ses rôles dans After Hours et Le Loup-garou de Londres, rejoint le casting du prochain projet du réalisateur Darren Aronofsky, Caught Stealing .

Le casting du nouveau long-métrage du réalisateur Darren Aronofsky s’étoffe un peu plus avec l’arrivée de Griffin Dunne. Selon Deadline, l’acteur américain a été choisi pour incarner un rôle secondaire dans ce thriller criminel, sans préciser les détails concernant son personnage.

Griffin s’est révélé au grand public dans Le Loup-garou de Londres (1981) de John Landis et est connu pour son rôle dans After Hours (1985) de Martin Scorsese, dans lequel il tenait le rôle principal.

Il apparaît dans des films comme The French Dispatch (2021) de Wes Anderson, Ocean’s 8 (2018) de Gary Ross, War Machine (2017) de David Michôd, avec Brad Pitt, et de Dallas Buyers Club (2014) de Jean-Marc Vallée. Il est également très actif au théâtre et à la télévision, notamment dans des séries telles que Succession et This is Us.

Ce nouveau film mettra ainsi en vedette Austin Butler (Elvis, Dune : Deuxième Partie, The Bikeriders) dans le rôle de Hank Thompson, un joueur de baseball qui se retrouve plongé dans le milieu criminel dans le New York des années 1990.

Le projet est inspiré du roman de l’Américain Charlie Huston, qui se charge lui-même de l’adaptation cinématographique et de l’écriture du scénario. Il est produit et réalisé par Darren Aronofsky, réputé pour ses drames psychologiques, à l’instar de Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008) et plus récemment The Whale (2022). Il joue parfois avec des éléments surréalistes et horrifiques comme Black Swan (2010) et Mother! (2017).

Le casting comprendra également Zoë Kravitz (Mad Max : Fury Road, The Batman), Matt Smith (House of the Dragon, Doctor Who), Liev Schreiber (Spotlight, Asteroid City), Regina King (Ray, Shirley) ou encore le chanteur Bad Bunny (Bullet Train).

Caught Stealing ne dispose pas encore de date de sortie.

Florian Rouaud