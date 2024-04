Le studio lance le développement d’une suite de la saga Matrix qui marque un tournant pour la franchise car il ne sera pas réalisé par les Wachowski.

Trois ans après la sortie de Matrix Résurrections en 2021, Warner Bros décide de mettre en chantier un nouveau volet dans l’univers culte de science-fiction, démarré il y a 25 ans par les Wachowski.

L’événement majeur de cette suite est que ce long-métrage ne sera réalisé par aucune des sœurs, et ce pour la première fois depuis la sortie du premier film en 1999.

Elles avaient travaillé ensemble sur l’écriture et la mise en scène de la trilogie des années 2000 : Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) et Matrix Revolutions (2003), avant que Lana, seule, ne se lance dans un quatrième opus 18 ans plus tard. Cette dernière reste tout de même attachée au projet en tant que productrice exécutive.

Selon Deadline, le studio a décidé de faire confiance à Drew Goddard pour développer cette suite. Scénariste de talent à qui l’on doit notamment l’écriture des scripts de Cloverfield et de World War Z, il lance sa carrière dans l’écriture d’épisodes de série, comme Buffy contre les Vampires, Lost, Alias, Angel ou encore Daredevil pour Netflix.

Il obtient la reconnaissance pour son scénario de Seul Sur Mars, réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon, pour lequel il reçoit une nomination aux Oscars en 2016. Matrix 5 sera sa troisième réalisation après La Cabane dans les bois et Sale Temps à l’Hôtel El Royale, deux films dont il est également à l’écriture.

Dans un communiqué, le président de la production chez Warner Bros Jesse Ehrman déclare que « Drew est venu avec une nouvelle idée qui, nous en sommes tous convaincus, serait un moyen incroyable de poursuivre l’univers de Matrix, en honorant ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la saga et des personnages. »

Et au réalisateur d’ajouter que « ce n’est pas une hyperbole quand je dis que les films Matrix ont changé le cinéma et ma vie. L’art de Lana et Lilly m’inspire chaque jour, et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir la chance de raconter des histoires dans leur univers. »

Le studio décide donc de miser sur une personne attachée à l’univers et sensible au travail des Wachowski pour poursuivre la saga. Comme il est lui-même à l’origine du projet, on peut se projeter facilement sur une proposition de suite sincère. Il participe également à la production avec sa collaboratrice Sarah Esberg via leur société Goddard Textiles.

Aucune information n’a pour le moment été annoncée concernant la date de sortie, l’histoire ou même le casting. Nous ne savons pas encore si Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne ou encore Jada Pinkett Smith notamment reprendront leurs rôles respectifs.

