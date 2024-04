Keanu Reeves serait actuellement en discussion pour rejoindre le casting du prochain film de Ruben Östlund.

Le réalisateur suédois, double lauréat de la Palme d’Or au Festival de Cannes pour le singulier The Square (2017) et Sans filtre (2022), prépare un nouveau long-métrage intitulé The Entertainment System Is Down.

Si l’intrigue exacte n’est pas encore connue, Östlund a déjà révélé qu’il s’agirait d’une satire sociale acerbe se déroulant pendant un vol long-courrier où le système de divertissement ne fonctionne plus, provoquant chaos et colère parmi les passagers, comme le précise Variety.

Le cinéaste déclare avoir lui-même collecté des dizaines d’anecdotes au cours de ces dernières années, des histoires dont il se serait inspiré pour élaborer et finaliser son scénario. Il s’agira de son deuxième long-métrage tourné uniquement en langue anglaise.

Le rôle exact que Keanu Reeves tiendrait reste pour le moment un mystère, mais l’on sait également déjà que plusieurs stars internationales sont prévues au casting. Ce choix constituerait un virage audacieux pour l’acteur, qui s’éloignerait ainsi des blockbusters d’action ; le quatrième et dernier volet de la saga John Wick a établi des records au box-office l’année dernière. À bientôt 60 ans, il semble que la star recherche désormais des projets plus indépendants.

Une actualité qui n’est pas sans rappeler celle concernant Tom Cruise, récemment annoncé dans le prochain film du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu. Les deux acteurs, cantonnés aux grosses productions d’action depuis plusieurs années, semblent désireux d’explorer de nouveaux horizons artistiques.

Un retour aux sources pour Keanu Reeves, qui s’étaient fait connaître au début des années 90 pour sa participation à des productions indépendantes ambitieuse, comme My Own Private Idaho (1991) du génial Gus Van Sant ou encore Le Fleuve de la mort (1986) de Tim Hunter. Malgré son ascension fulgurante vers le statut de superstar hollywoodienne, et quelques traversées du désert, Reeves n’a jamais oublié son amour du cinéma d’auteur.

Parmi les autres projets à venir de l’acteur, on trouve également Ballerina, le spin-off de la franchise John Wick, où il partagera l’affiche avec Ana de Armas.

Christophe Laurent