Actuellement à Cannes pour le film Sans filtre de Ruben Östlund, Woody Harrelson annonce sa nouvelle collaboration avec le cinéaste suédois pour The Entertainment System is down.

C’est durant la conférence de presse de Sans filtre (Triangle of Sadness), après son avant-première mondiale au Festival de Cannes ce dimanche, que l’acteur Woody Harrelson a affirmé faire une nouvelle fois équipe avec le réalisateur suédois sur The Entertainment System is down.

« Ruben est un génie, donc mon intérêt était de travailler avec lui. Je serai dans son prochain film, qu’il le veuille ou non », a-t-il déclaré avant d’ajouter que le scénario est phénoménal. Ruben Östlund travaille sur celui-ci depuis de nombreuses années, collectant des anecdotes autour du monde. Néanmoins, le script n’en est qu’à ses débuts.

The Entertainment System is down est adapté du roman d’Aldous Huxley, paru en 1932, Le Meilleur des mondes. « Dans un monde contrôlé par des systèmes de divertissement avancés, des gens sont bloqués sur un vol long-courrier, sans écrans à regarder. Je suis curieux de voir si ces personnes vont commencer à se parler ou ce qui va se passer », avait précédemment expliqué Ruben Östlund à Variety. « [Woody Harrelson] va jouer le capitaine de l’avion », a-t-il révélé.

Le réalisateur ajoute également que son film fonctionne tel un laboratoire expérimental examinant le comportement humain à partir de différentes « rages de l’air » possible parmi les passagers qui, selon lui, sont « plus fréquentes lorsque les passagers en classe économique traversent la classe affaire ».

En effet, selon une étude de la PNAS, les incidents durant lesquels les passagers deviennent violents sont quatre fois plus présents lorsque ceux de la classe économique sont témoins des privilèges de ceux en classe affaire. L’avion se transforme alors en un microcosme de la société où les inégalités sociales sont directement visibles par ceux qui sont lésés.

Actuellement, Ruben Östlund présente son dernier film, Sans filtre, à Cannes en sélection officielle où il brigue une seconde Palme d’or après The Square en 2017. Cette comédie acerbe raconte le naufrage d’un yacht où mannequin, influenceur, capitaine et employés doivent cohabiter. Il s’agit du premier film du cinéaste tourné en anglais avec Harris Dickinson (Maléfique : Le Pouvoir du Mal), Charlbi Dean Kriek (Interview avec Dieu) et Woody Harrelson (Retour à Zombieland) dans les rôles principaux.

Emilie Bollache