Synopsis : John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis.

♥♥♥♥ ♥

John Wick tire sa révérence. Le réalisateur Chad Stahelski et sa star Keanu Reeves l’ont mainte fois répété, ce quatrième film mettra un point final à leur saga atypique dans le cinéma d’action contemporain. Au sein d’un paysage hollywoodien gangrené par une ironie poussive, les John Wick se sont toujours illustrés par une certaine sincérité. Aussi ténus qu’ils puissent paraître, les récits sont traités avec un premier degré surprenant, qui se retrouve aussi dans des scènes d’action caractérisées par leur volonté de délivrer des chorégraphies spectaculaires et inventives. Le passif d’ancien cascadeur de Chad Stahelski, par ailleurs doublure de Reeves sur les Matrix, se ressent ainsi dans sa manière de filmer les affrontements de façon lisible et fluide, ainsi que dans sa volonté de conserver la physicalité des cascades. Si on pense évidemment aux grands artistes martiaux hongkongais, la franchise a aussi la volonté de s’inscrire dans un héritage plus étonnant. Lors de l’ébouriffante scène d’ouverture motorisée de John Wick 2, il était ainsi possible d’apercevoir un extrait de film de Buster Keaton projeté sur un mur. Outre le clin d’œil cinéphilique, cette citation faisait surtout office de déclaration d’intention. À l’instar des grandes heures du cinéma muet, ce sont les cascades, folles mais authentiques, qui seront mises à l’honneur. Dès ses premières minutes, John Wick : Chapitre 4 revendique une filiation plus inattendue encore : la mythique transition dans Lawrence d’Arabie de l’allumette qui s’éteint, laissant place au lever du soleil dans le désert. Le message semble clair, cet ultime chapitre se veut être aussi une épopée fabuleuse.

Une ambition louable mais quelque peu démesurée et par laquelle Chad Stahelski se fait parfois dépasser. Les enjeux humains peinent ainsi à entraîner le spectateur. La faute à des liens entre les personnages bien trop ténus pour sous-tendre un récit étiré sur près de trois heures. La relation d’amitié et de rivalité entre Wick et Caine (campé par Donnie Yen), pourtant centrale dans le récit, n’est ainsi développée que de façon orale et donc peu prégnante. De même, difficile de croire à la menace que représente le Marquis, personnage sorti de nulle part et campé par un Bill Skarsgård (le clown Grippe-sous de Ça) constamment au bord du surjeu.

Ce quatrième volet souffre globalement d’une boulimie scénaristique qui lui fait empiler les personnages et les situations, sans penser à les connecter entre eux. Cependant, toutes aussi réelles et handicapantes soient-elles, ces maladresses d’écriture n’entachent jamais le capital sympathie de ce film qui a le mérite de toujours croire en ce qu’il tente, sans jamais verser dans le cynisme, jusqu’à un dénouement solennel et dénué de toute ironie.

Mais comme pour ses prédécesseurs, l’intérêt principal de ce Chapitre 4, c’est bien évidemment ses scènes d’action, dont l’ampleur et la folie atteignent une dimension parfois ahurissante. Sublimés par la photo colorée de Dan Lausten (chef op de la franchise depuis le second volet et collaborateur de Guillermo del Toro depuis Crimson Peak), les décors urbains -d’un hôtel tokyoïte à un club berlinois- offrent un cadre de choix à des affrontements homériques et surtout variés.

Là où les précédents opus devenaient parfois redondants dans leur manière d’enchaîner des gunfights, cet opus passe d’une pure fusillade contre des sbires armés de pied en cap à un affrontement brutal à mains nues avec une belle efficacité. Suivant le précepte « bigger and louder », Stahelski met un point d’honneur à ce que chaque séquence d’action ne surpasse la précédente, jusqu’à un climax où les rues d’un Paris fantasmé deviennent le théâtre de combats hallucinants.

Très inspirées du cinéma asiatique, ces rixes stylistiques rappellent la saga Matrix, où Reeves campait déjà une figure d’artiste martial hors pair. La comparaison avec la trilogie des Wachowski va au-delà de ces simples similitudes de casting et d’esthétique. John Wick partage une même passion débordante pour tout un pan de la culture populaire. Si Stahelski n’a bien sûr pas la maestria du duo, et si ce volet est loin de la réflexion philosophique de Matrix, il n’en demeure pas moins un véritable concentré de pop culture jouissif et bien synthétisé en un tout cohérent.

Citant autant les comics que le film noir dans sa description d’un univers criminel tentaculaire et hyperbolique, le film emprunte aussi au jeu vidéo, le temps d’une fusillade filmée du dessus qui ravira les joueurs d’Hotline Miami. Il convoque également toute une galerie d’artistes martiaux du septième art. De Hiroyuki Sanada (Army of the Dead) à Donnie Yen (la saga Ip Man), en passant par l’excellent Scott Adkins (Doctor Strange) dans un rôle particulièrement savoureux, chaque pan du cinéma d’arts martiaux est représenté avec déférence le temps d’une scène dédiée.

John Wick : Chapitre 4 rend ainsi pleinement honneur à ses ainés et laisse la concurrence loin derrière, au terme de ces presque trois heures réjouissantes et sincères.

Timothée Giret