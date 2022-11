Le prochain épisode de la saga d’action John Wick avec Keanu Reeves se dévoile dans une nouvelle bande-annonce pleine de bruit et de fureur.

Depuis le premier film sorti en 2014, la franchise John Wick est devenue l’une des plus populaires du cinéma d’action contemporain.

Portée par Keanu Reeves dans le rôle-titre d’un tueur à gage, contraint bien malgré lui de reprendre du service, la saga présente un univers coloré et pictural original, au croisement des films d’arts martiaux asiatiques et du comic book.

Après un troisième film, sorti en 2019, dont la conclusion appelait à une suite, le quatrième volet sortira sur nos écrans le 22 mars 2023. Sobrement titré John Wick : Chapitre 4, il se dévoile un peu plus à travers une nouvelle bande-annonce pleine d’affrontements sauvages et de panoramas spectaculaires.

On retrouve John Wick à nouveau pourchassé par la Grande Table (l’organisation qui régit le monde criminel dans la saga) et qui va être amené à affronter cette fois un nouvel adversaire connu sous le nom de Marquis de Gramont. Ce dernier pourrait bien être à l’origine de ses problèmes.

Un autre nouveau personnage, baptisé Caine, déjà mis en avant dans le premier teaser du film, est aussi à l’honneur dans ces premières images. Celui-ci semble également bien décidé à mettre des bâtons dans les roues à John Wick, tout en entretenant un lien plus profond avec notre héros, comme en témoigne la première scène du trailer.

Ce quatrième film ayant été tourné en partie à Paris, cette bande-annonce est aussi l’occasion de découvrir la capitale française sous un nouveau jour. La place du Trocadéro, les quais de Seine ou encore les couloirs du métro deviennent ainsi les théâtres d’affrontements acharnés et de réunions criminelles.

Le tournage s’est également déroulé à Berlin, à New York et au Japon. La scène de chevauchée dans le désert, présente ici, pourrait ajouter aussi le Maroc, comme ce fut le cas pour le chapitre précédent.

Au casting, on retrouvera des habitués de la saga, comme Ian McShane (American Gods) et Lance Reddick (Godzilla vs Kong), présents depuis le premier épisode, et Laurence Fishburne (la saga Matrix), qui avait fait son apparition dans le second film. Ils seront accompagnés de nouveaux arrivants. Bill Skarsgård (Ça) interprétera le Marquis de Gramont, et Donnie Yen (la saga Ip Man) incarnera Caine. Hiroyuki Sanada (Bullet Train), Scott Adkins (Docteur Strange) et Clancy Brown (La Ballade de Buster Scruggs) viennent compléter la distribution.

John Wick : Chapitre 4 est réalisé par Chad Stahelski, derrière les trois opus précédents. Le scénario est signé Michael Finch, coscénariste de The November Man et Hitman : Agent 47. Le film est attendu dans les salles françaises le 22 mars 2023.

Timothée Giret