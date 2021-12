À l’occasion des Game Awards, un extrait du quatrième volet de la saga Matrix a été diffusé, laissant entrevoir la première rencontre entre Néo et Morpheus, en attendant sa sortie le 22 décembre.

Ancré dans le monde d’aujourd’hui et la question des boucles temporelles, ce clip de Matrix Resurrections dévoile l’incursion de Néo dans la matrice, cette fois-ci non plus grâce à des lignes téléphoniques, devenues obsolètes, mais à l’aide de portails.

C’est donc dans un train à Tokyo que l’Élu et Bugs (Jessica Henwick) partent à la rencontre du nouveau visage de Morpheus. Passant à travers un drap déchiré, sur lequel est projeté des images du premier film de 1999, Néo fait face à celui qui était son mentor.

Sur la voix de ce jeune Morpheus, joué par Yahya Abdul-Mateen II, se superpose le visage de Laurence Fishburne qui interprétait ce personnage dans la trilogie originale. Celui-ci explique alors à Néo que cette mise en scène, basée sur la nostalgie, sert à calmer son anxiété, faisant écho à celle des fans angoissés de voir leur franchise culte revenir au cinéma.

Situé dix-huit ans après les événements de Matrix Revolution, à la fin duquel Néo et les machines s’alliaient pour détruire l’agent Smith, ce quatrième long-métrage est seulement réalisé par Lana Wachowski. Sa sœur Lily, coréalisatrice des précédents films, a déclaré avoir fait le tour de l’histoire et de la science-fiction en général.

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson reprennent leurs rôles respectifs autour d’une ribambelle de nouveaux acteurs parmi lesquels Yahya Abdul-Mateen II (Candyman), Neil Patrick Harris (8-Bit Christmas), Jessica Henwick (On the Rocks), Priyanka Chopra (Quantico), Jonathan Groff (Mindhunter) ou encore Christina Ricci (Percy).

Emilie Bollache