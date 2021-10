Michael Bay prend d’assaut les rues de L.A aux côtés de Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II dans un thriller bourré d’action adapté d’un film danois sorti en 2005.

Ambulance, c’est comment deux hommes doivent fuir à bord d’une unité de soins après un braquage de banque qui tourne mal. Le premier, joué par Yahya Abdul-Mateen II, se tourne vers Jake Gyllenhaal quand il a besoin de 200 000 $ pour payer les soins hospitaliers de sa femme.

Ancien soldat, il ne peut refuser la proposition de son ami de voler 32 millions à la place. Les choses se compliquent lorsqu’un flic se fait tirer dessus. Leur seul salut sera de détourner l’ambulance qui le transporte ainsi que de prendre en otage la secouriste à l’intérieur.

Réalisé par Michael Bay (Transformers, Six Underground), la bande-annonce donne un avant-goût de l’atmosphère qui ne déroge pas à ses habitudes : beaucoup de fusillades et d’explosions. Se passant sur une seule journée à L.A, Ambulance promet du grand spectacle. On retrouve les plans panoramiques de la ville, les ralentis sur des visages en gros plan et le rythme effréné propre à sa filmographie.

Jake Gyllenhaal partageait chez USA Today son expérience pendant le tournage : « J’avais entendu d’incroyables histoires sur Michael Bay et comment c’était de travailler avec lui. Il est dingue mais je l’adore. Conduire dans les rues de L.A à 100 km/h, tirer sur des hélicoptères […], c’était fou et amusant ». L’acteur a, de plus, révélé avoir tourné de nombreuses scènes à l’intérieur de l’espace exigu de l’ambulance, qui devrait donc représenter une importante partie du long-métrage.

Récemment à l’affiche de The Guilty sur Netflix, aussi basé sur un film danois où il est cette fois-ci de l’autre côté de la barrière en tant que téléphoniste dans un centre d’appel de la police, Jake Gyllenhaal est épaulé par Yahya Abdul-Mateen II, récemment vu dans Candyman et attendu dans le nouveau Matrix. Au casting, Eiza González (Baby Driver) et Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Army of the Dead) sont également présents.

Produit par Universal, Ambulance sortira le 23 février 2022 dans les salles de cinéma françaises.

Emilie Bollache