L’acteur Jake Gyllenhaal est en pourparlers pour tourner dans le prochain film du réalisateur aux explosions, Michael Bay. Ambulance est annoncé comme un thriller d’action haletant.

Michael Bay ne craint pas la pandémie. Le réalisateur sort tout juste de la production de Songbird, réalisé par Adam Mason, le premier film hollywoodien tourné durant le confinement à Los Angeles. Son opiniâtreté a permis que se fasse le tournage du film dans le respect des règles de sécurité. Une expérience dont Hollywood pourrait bien tirer les leçons. Poursuivant sur sa lancée, Bay est désormais parti sur un autre projet, intitulé Ambulance, nous apprend Deadline.

Le scénario, écrit par Chris Fedak, est l’adaptation d’un film danois sorti en 2005, Ambulancen. L’histoire suit deux frères qui s’emparent d’une ambulance afin de s’enfuir à la suite d’un casse. Mais ils découvrent dans leur escapade qu’il y a une infirmière à bord, avec un patient dans un état critique. Un dilemme s’engage.

Le script, bien que très convoité, dormait dans les cartons depuis longtemps jusqu’à ce que Bay mette la main dessus. Pour lui, il s’agit d’un film dans la veine des actioners des années 90, comme Speed ou Bad Boys, avec une attention portée aux personnages. L’histoire se déroulant en milieu clos, il présente en outre l’intérêt non négligeable de pouvoir être tourné en dépit du Covid-19.

Pour interpréter le rôle du frère aîné, la production s’est tournée vers Jake Gyllenhaal. L’acteur est par ailleurs en ce moment sur le tournage d’un autre remake de film danois, The Guilty d’Antoine Fuqua. Les négociations sont en cours, mais Bay accélère le rythme pour compléter le casting afin de commencer le tournage en janvier. Aussi les noms de Dylan O’Brien, pour le frère cadet, et Eiza Gonzalez, pour l’infirmière, ont été évoqués. Mais aucun contrat n’a été signé pour l’instant.

James Vanderbilt, Bradley Fischer et Will Sherak produisent le film pour Endeavor Content. Universal Pictures serait en négociation pour prendre en main la distribution, mais rien n’est encore officiel.

Rappelons que le dernier film de Michael Bay, 6 Underground, est disponible sur Netflix. Le réalisateur poursuit par ailleurs le développement de Black 5 avec Sony Pictures, un film d’action à gros budget.

Gyllenhaal de son côté, enchaîne les projets. Outre The Guilty, il sera dans Francis and the Godfather, un biopic évoquant la production tumultueuse du film Le Parrain, pour interpréter le producteur Robert Evans. Il retrouvera également Denis Villeneuve, avec lequel il avait tourné le thriller Prisoners, pour la série HBO The Son. Ce qui ne l’éloigne pas de la Scandinavie, la série étant inspiré d’un roman norvégien…

Raphaël Mussard