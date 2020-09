Voici enfin les premières images du nouveau long métrage du scénariste-réalisateur Aaron Sorkin, avec Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt et Franck Langella, attendu sur Netflix en octobre.

Aaron Sorkin (réalisateur de Le Grand Jeu et scénariste de The Social Network et Steve Jobs) repasse derrière la caméra avec un film politique, inspiré d’un fait historique de 1968.

Le scénario de Sept de Chicago (The Trial of the Chicago 7) suit des militants contre la guerre du Vietnam poursuivis en justice pour conspiration et incitation à l’émeute lors du Congrès de l’Assemblée Nationale de Chicago.

Cet événement qui devait être pacifique, avait pour but de désigner le candidat démocrate aux élections présidentielles de 1968 et s’est vite transformé en une lutte violente avec la police et la garde nationale américaine. Le procès avait largement divisé l’Amérique et remis en cause le gouvernement étatsuniens, ravivant les tensions sociales et raciales déjà bien présentes.

Rappelons que l’instance inspira également le documentaire de Brett Morgan intitulé Chicago 10 : Speak Your Peace en 2007 ainsi que Conspiracy : The Trial of the Chicago 8 réalisé par Jeremy Kagan en 1987.

Sept de Chicago s’annonce plus actuel que jamais dans cette bande-annonce au montage très rythmé, aux dialogues rapides et vifs et à la musique emphatique, qui vient accroître le sentiment d’angoisse et d’injustice qui émanent de l’intrigue.

Avec Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt et Frank Langella, le casting cinq étoiles est également très alléchant et contribue à faire de ce métrage un événement très attendu sur la plateforme de streaming.

D’autres acteurs tels que John Caroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Michael Keaton et Alex Sharp sont également à l’affiche. Jeremy Strong et Yahya Abdul-Mateen II, tous deux primés pour leurs rôles dans les séries Succession et Watchmen, viennent compléter l’impressionnant casting. Ce dernier incarnera Bobby Seale, l’un des fondateurs du Black Panther Party.

Dans les cartons depuis des années, Sept de Chicago verra donc enfin le jour le 16 octobre prochain sur Netflix.

Olivia Daëron-Precy