Cinq ans après la sortie de Mad Max : Fury Road, le prequel Furiosa se confirme enfin avec une toute nouvelle aventure et son nouveau casting composé d’Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II.

Depuis quarante ans, George Miller ne cesse de nous surprendre avec sa saga futuriste Mad Max. En 2015, l’opus Fury Road était déjà très attendu auprès de ses adeptes avec un budget d’environ 150 millions de dollars et un casting déjà solide composé de Tom Hardy et Charlize Theron.

Aujourd’hui, le réalisateur australien espère bien récidiver et revient avec un tout nouveau spin-off centré sur le personnage de Furiosa.

Le projet de longue date, évoqué à plusieurs reprises par George Miller, suivra la jeunesse et les origines de la puissante capitaine de guerre, bien avant sa rencontre avec Max Rockatansky dans Fury Road.

Qui dit nouveau film, dit aussi nouveau casting. Comme on vous l’évoquait en mars dernier, Anya Taylor-Joy, star montante du cinéma américain depuis quelques années grâce à ses nombreuses apparitions, notamment dans Split, Glass, Les Nouveaux Mutants ou encore The Witch, était pressentie pour incarner ce fameux personnage.

Selon Deadline, c’est désormais confirmé ! Elle sera bel et bien la remplaçante de la cultissime Charlize Theron et interprétera l’héroïne du spin-off. Elle sera d’ailleurs bien entourée dans ce projet. Elle tournera en effet aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II, aperçu dans Aquaman et bientôt à l’affiche de Matrix 4 et Candyman. Et surtout l’incontournable Chris Hemsworth qui délaissera ses compagnons Hulk, Iron Man et Captain America, son marteau de guerrier nordique ou encore son costume de Men in Black International le temps du tournage.

Pour l’heure, Mad Max : The Wasteland, l’une des idées de scénarios évoqués par le réalisateur pour la suite de Mad Max : Fury Road est donc relégué au second plan et laisse sa place au prequel Mad Max : Furiosa.

George Miller va tenter un nouveau coup de poker. Il faudra cependant patienter au moins jusqu’en 2021 pour le découvrir.

Solène Vestris