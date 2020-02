Feu vert pour la suite de Mad Max : Fury Road. George Miller devrait s’atteler au tournage après celui de Three Thousand Years of Longing avec Tilda Swinton et Idris Elba.

Alors que George Miller restait jusqu’ici bien évasif en évoquant le tournage du nouveau volet de Mad Max, préférant se consacrer, d’abord, à son drame Three Thousand Years of Longing (Trois mille ans de désir), le site Geeks Worldwilde révèle une information de taille : le film entrerait en pré-production cette année sur le sol australien.

Feu vert donc pour le sequel – ou prequel – de Fury Road, qui devra cependant attendre que Miller achève le projet prioritaire dans son agenda, porté par Tilda Swinton et Idris Elba.

Une bien bonne nouvelle, certes, pour les fans de la saga post-apocalyptique débutée en 1979 avec Mel Gibson dans le rôle-titre, mais qui s’accompagne de nombreuses nuances. Comme le scénario, maintes fois abordé par le cinéaste aux mille idées, – dont un spin-off sur Furiosa (Charlize Theron) – sans qu’aucune piste n’ait encore été confirmée.

Idem pour le casting, sachant que le retour de Tom Hardy, héros du dernier film sorti en 2015, n’a toujours pas été officiellement validé. Par ailleurs, l’acteur est engagé sur Venom 2. Enfin, aucune date de sortie, ou titre – malgré un provisoire The Wasteland – n’ont été annoncés.

Reste l’assurance que le long-métrage est bien sur les rails, et ce malgré le différend qui opposait George Miller et Warner Bros en 2018, à la suite de la sortie de Mad Max : Fury Road en mai 2015. Car en dépit du succès de l’opus, récompensé de six Oscars techniques pour ses décors, ses costumes ou encore son montage, la suite de la franchise aurait pu ne jamais voir le jour. En cause, le refus de la compagnie de s’acquitter d’un bonus auprès du label de production de Miller pour avoir produit le film en dessous du budget prévu, soit 154,6 millions de dollars pour un plafond initial de 157 millions. Le réalisateur aurait également ajouté des scènes que Warner ne souhaitait pas voir intégrer au film, engendrant ainsi des reshoots – coûteux – de sa première version, et un retard de production.

Un démêlé judiciaire qui n’aura finalement pas compromis l’avenir de la saga, puisque le premier des trois métrages évoqués par Miller pourrait sortir d’ici 2021. Avec quelle intrigue et quelle distribution, cela reste à voir. Le réalisateur a désormais le champ libre pour filmer.