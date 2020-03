La star des Nouveaux Mutants a été auditionnée pour jouer le rôle de Furiosa dans le prequel racontant la jeunesse de la guerrière, à laquelle Charlize Theron prête ses traits dans Mad Max Fury Road.

Le prequel de Mad Max : Fury Road dédié à Furiosa se dessine davantage, avec la potentielle interprète de l’héroïne campée par Charlize Theron en 2015.

Le projet évoqué de longue date par le réalisateur George Miller, occupé par son prochain long-métrage Three Thousand Years of Longing (Trois mille ans de désir), porté par le duo Tilda Swinton et Idris Elba, succède à l’annonce récente du tournage d’un Mad Max 5, la suite du précédent volet, envisagé à l’automne 2020 en Australie.

Contre toute attente, le spin-off sur Furiosa revient sur le devant de la scène. Et selon les informations de Variety, l’actrice Anya Taylor-Joy serait en bonne voie d’obtenir le rôle. La jeune femme de 23 ans révélée dans The Witch et Split, à l’affiche d’Emma et au casting du prochain Les Nouveaux Mutants – repoussé une quatrième fois à cause de la pandémie -, se glisserait dans la peau de l’ex-capitaine de guerre d’Immortan Joe, rebelle solitaire.

Le film retracera les origines du personnage, levant le voile sur sa jeunesse et son parcours dans l’univers post-apocalyptique de la saga Mad Max.

Une bonne nouvelle pour l’opus de Miller, puisque d’après le magazine américain, les choses seraient en bonne voie, les auditions ayant d’ores et déjà débuté. Mais pas question de faire courir un risque aux équipes, les comédiens sont donc entendus via Skype, rapporte encore Variety.

Toutefois, si l’on se fie au contexte d’une industrie cinématographique figée, comme aux habitudes du cinéaste, qui aime confier ses idées de scénario en amont dans la presse, le blockbuster ne verra pas le jour avant plusieurs années. Jusqu’à trois suites au succès oscarisé en 2015 – à la production houleuse – ont été prévues par le réalisateur, sans qu’aucune n’ait été vraiment développée. Concernant le prequel, un début de tournage se profile pour 2021. Une hypothèse qui reste à confirmer.