Les Nouveaux Mutants, pendant des X-Men, se précise avec un trailer qui confirme la teneur horrifique du film de Josh Boone porté par Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt et Alice Braga.

Après presque vingt ans passés sous la bannière de la Fox dans les films de Bryan Singer, les mutants reviennent à Marvel sous la férule de Disney, et s’apprêtent à faire peau neuve avec l’adaptation du comic-book de Chris Claremont et Bob McLeod, Les Nouveaux Mutants.

Cette nouvelle équipe dérivée des X-Men – futurs X-Force – également créée par le Professeur Xavier, est constituée de jeunes héros possédant des capacités hors-normes qu’ils peinent à les maîtriser, comme leurs aînés, mais qui contrairement à eux ne sont pas prédestinés à devenir un groupe de super-héros.

Les Nouveaux Mutants développé depuis 2015 par Josh Boone (Nos Étoiles Contraires) avec son amie d’enfance Knate Lee, constituera la première adaptation de la bande dessinée au cinéma, soutenue par le producteur historique de la saga X-Men, Simon Kinberg.

Et si le projet conçu comme un spin-off aux aventures des célèbres mutants a tardé à voir le jour, en raison notamment du rachat de la Fox par Disney, celui-ci promet d’offrir aux spectateurs la vision authentique de son auteur. Car Boone souhaite porter à l’écran une version « sombre », mûrie depuis des années, des comics dont il est passionné, et qu’il décrivait en 2017 comme « un pur film d’horreur à l’intérieur des X-Men ».

Côté casting, le film compte bien miser sur Maisie Williams, dont la popularité n’est plus à faire depuis son interprétation d’Arya Stark dans la série Game of Thrones, un personnage très apprécié des spectateurs du programme télévisé, qui compte parmi les plus diffusés de l’Histoire. Et si l’actrice britannique de 22 ans doit encore faire ses preuves au cinéma, celle-ci ne devrait pas perdre ses repères. Car après avoir joué l’héritière d’une maison dont l’emblème est une tête de loup, cette dernière campera Rahne Sinclair, alias Félina, une héroïne capable de prendre l’apparence du canidé.

Pour l’épauler, Illyana Raspoutina, alias Magik, interprétée par la star montante Anya Taylor-Joy (The Witch, Glass), qui prêtera ses traits à l’une des descendantes de Gregori Raspoutine, adepte de la téléportation. Charlie Heaton (Stranger Things) fait également partie de la distribution, et se glissera dans la peau du mutant Samuel Guthrie, alias Rocket, pouvant se propulser dans les airs à la manière d’une fusée. Blu Hunt (The Originals) campera Danielle Moonstar, la télépathe native américaine. Quant à Alice Braga, aperçue dans nombre de blockbusters dont Je suis une légende aux côtés de Will Smith, et Repo Men avec Jude Law, cette dernière incarnera le Dr Cecilia Reyes, chargée d’entraîner les jeunes mutants.

Le trailer dévoilé par 20th Century Fox ce lundi 6 janvier, toujours sur l’air de Another brick in the wall des Pink Floyd, montre clairement la trajectoire empruntée par le réalisateur, orientée pour plaire aux jeunes adultes avec un ton assombri, et quelques références au genre horrifique qui pourraient s’avérer efficaces. Une première impression à confirmer le 1er avril prochain.

