La collaboration entre Denis Villeneuve et Legendary ne semble pas prête de s’arrêter. Après le succès du second volet des aventures de Paul Atréides, les projets prévus du réalisateur pour le studio devraient être Dune 3 et l’adaptation du livre Nuclear War d’Annie Jacobsen.

L’agenda de Denis Villeneuve est chargé. Le succès de ses adaptations de Dune n’est plus à prouver. La première partie a rapporté 402 millions à l’international et la seconde fait même mieux avec déjà plus de 630 millions de dollars collectés.

Il est donc logique qu’un troisième volet soit dans les plans du studio Legendary. Celui-ci devrait reprendre l’intrigue du second tome de la saga culte écrite par Frank Herbert, Le Messie de Dune, publié en 1969. Situé douze ans après le premier livre, celui-ci montre un Paul Atréides quasi divin (qui devrait toujours être incarné par Timothée Chalamet) imposer une tyrannie religieuse à ses sujets. De quoi continuer à explorer les thématiques développées par le second film.

Mais Villeneuve ne s’arrête pas là. En effet, le metteur en scène devrait aussi s’attaquer à un projet qui n’est pas lié à l’univers d’Arrakis. Il serait question de l’adaptation de l’œuvre Nuclear War : A Scenario, de la journaliste Annie Jacobsen, finaliste du prix Pullitzer cette année. C’est la deuxième fois qu’elle se hisse en finale après The Pentagon’s Brain: An Uncensored History of DARPA, America’s Top Secret Military Research Agency).

Ce nouveau livre « explore un scénario à rebondissements sur ce qui se passerait en cas de guerre nucléaire, sur la base de dizaines de nouveaux entretiens exclusifs avec des experts militaires et civils qui ont construit les armes, ont eu connaissance des plans de réponse et ont été responsables de ces décisions si elles avaient dû être prises ».

Le succès d’Oppenheimer, récompensé sept fois aux Oscars cette année, a montré à quel point le sujet du nucléaire était d’actualité. Troisième plus gros succès de l’an dernier, le film a presque amassé un milliard de dollars au box office. Il est donc aussi normal que d’autres studios s’intéressent de près à cette thématique.

La réalisation de Villeneuve, avec ses grands angles impressionnants, semble parfaitement indiquée pour aborder cette problématique inquiétante. En tout cas, nous sommes heureux de voir que cela permet au Québécois de continuer à développer pleinement son cinéma.

Florian Boulland