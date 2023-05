La suite des aventures de Paul Atréides sur Arrakis se précise dans une bande-annonce.

En 2021, le réalisateur canadien Denis Villeneuve accomplissait un exploit en portant à l’écran la première partie du fameux Dune de Frank Herbert, œuvre de science-fiction réputée inadaptable. Résolument fidèle, ce premier volet prenait le temps d’introduire l’univers en détails et se stoppait net au moment même où commençait le voyage de Paul, son protagoniste.

Après deux ans d’attente, la suite promise se dévoile enfin à travers 2 min 24 d’images. On y retrouve Timothée Chalamet dans le rôle du jeune duc Paul Atréides, désormais entouré du peuple des Fremens. L’héritier en fuite découvre leurs coutumes sous l’instruction bienveillante de Stilgar (Javier Bardem) et se hisse à la fin du trailer en véritable meneur, acclamé par la foule.

Timothée Chalamet a commenté l’évolution de son personnage à la CinemaCon la semaine dernière : « Dans le premier film, Paul Atréides est en apprentissage… Ici, on le voit réellement devenir un leader. »

Dans les dunes, on entrevoit également l’une des scènes les plus attendues de ce second volet : celle où Paul fera face au Shai-Hulud, le ver des sables. Ce célèbre moment de la saga de Herbert constituait le climax de l’adaptation de David Lynch en 1984. Mais Denis Villeneuve a plus d’une surprise en réserve et pourrait bien faire culminer son film là où on le l’attend pas.

Il y a quelques mois, le réalisateur laissait entendre que le personnage de Chani, incarné par Zendaya, aurait un rôle majeur dans cette seconde partie. Si l’on pouvait s’étonner à l’époque d’une telle déclaration, étant donné le caractère relativement secondaire du personnage dans le roman, la bande-annonce invite à considérer Chani comme personnage central de Dune (2ème partie).

Ces premières images invitent en effet, par un jeu constant de regards, à considérer Paul de son point de vue. On découvre également quelques dialogues inédits dans lesquels se tisse la relation entre Paul et sa future concubine.

C’est avec plaisir que l’on découvre aussi la métamorphose de Rebecca Ferguson en Jessica Atréides, la mère de Paul. La Bene Gesserit a troqué ses habits de duchesse pour le foulard du désert. Les yeux teintés de bleu par l’épice environnante, elle continue de prodiguer ses conseils à son fils, visiblement de moins en moins enclin à l’écouter. « Nous leur avons donné une raison d’espérer, » justifie-t-elle ses manigances. Paul s’emporte aussitôt : « Ce n’est pas de l’espoir ! »

C’est en effet la guerre qui se profile : Paul et les Fremens contre l’armée du Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) et les redoutables Sardokar de l’Empereur.

Parmi les nouveaux arrivés au casting, on découvre un premier visuel de Léa Seydoux en Lady Margot. Dans la peau de la Princesse Irulan, Florence Pugh impose quant à elle une présence saisissante, qui risquerait bien de faire de l’ombre à Chani.

Timothée Chalamet a d’ailleurs affirmé à Variety : « Florence est vraiment quelqu’un de spécial. C’est une actrice incroyable, elle est incroyable dans Dune – vraiment incroyable. Elle a apporté de la gravité à son rôle. »

Une date, enfin, clôture la bande-annonce en beauté et fixe le rendez-vous, le 3 novembre, en salle.

Aésane Geeraert