Christopher Walken vient d’être annoncé dans le rôle de l’empereur Padishah Shaddam IV pour la seconde partie de l’épopée spatiale Dune par Denis Villeneuve qui devrait sortir le 18 octobre 2023 en France.

Après la confirmation de Florence Pugh dans le rôle de la Princesse Irulan, c’est au tour de l’empereur de se dévoiler en la personne de Christopher Walken. L’acteur de 79 ans rejoint la seconde partie de l’adaptation de la fresque de science-fiction Dune par Denis Villeneuve, dont le succès du premier volet a donné l’assurance à Warner Bros de pouvoir lancer le chantier de la suite.

Bien que sorti aux États-Unis en simultanée sur la plateforme de streaming HBO Max, le film a engendré 41 millions de dollars de recettes sur le territoire américain lors de son premier week-end d’exploitation. À ce jour, Dune a rapporté 400 millions de dollars au niveau mondial en salles et a notamment reçu dix nominations lors des Oscars 2022.

Le tournage de la suite devrait débuter à l’automne avec une fin prévue au 20 octobre 2023. Stellan Skarsgård (Chernobyl), Timothée Chalamet (The French Dispatch), Rebecca Ferguson (Doctor Sleep), Zendaya (Euphoria) et Josh Brolin (Avengers Endgame) reprennent leurs rôles. Florence Pugh (Black Widow), Austin Butler (Once Upon a Time… in Hollywood), qui vient également d’être ajouté à la distribution en tant que neveu du baron Harkonnen, et Christopher Walken (Severance) incarneront, quant à eux, de nouveaux personnages.

Denis Villeneuve revient, bien évidemment, à la réalisation et à la production. Il continuera aussi de coécrire le scénario avec Jon Spaihts, déjà présent pour le premier opus.

L’histoire de Dune prend place dans un univers régi par l’empereur Padishah Shaddam IV qui exerce son pouvoir sur la multitude de planètes de l’Imperium, un vaste empire qui s’étend sur des centaines de mondes dans la galaxie. Jaloux de la popularité du duc Leto Atréides, c’est l’empereur qui fomentera la chute de sa maison à travers celle des Harkonnen dans le premier volet paru en septembre 2021.

Emilie Bollache