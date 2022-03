L’actrice britannique est pressentie pour incarner la princesse Irulan dans la seconde partie de Dune, dont le tournage pourrait débuter dès la fin de l’été.

Si, à l’heure actuelle, Warner Bros n’a pas encore confirmé la présence de Florence Pugh dans la liste des actrices retenues pour interpréter la princesse Irulan, des sources ont néanmoins affirmé que l’actrice britannique était en lice.

Le studio est actuellement à la recherche de trois rôles majeurs pour le second volet de l’adaptation du roman de science-fiction culte de Frank Herbert paru en 1965 : l’Empereur Shaddam Corrino IV qui envoya la maison Atréides sur la planète Arrakis, la princesse Irulan qui n’est autre que sa fille et la narratrice des livres, ainsi que Feyd-Rautha, le neveu du terrifiant Baron Harkonnen, interprété par Stellan Skarsgård. Celui-ci reprendra son rôle, de même que Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya et Josh Brolin.

Le scénario de cette seconde partie serait encore en cours d’écriture tandis que le réalisateur Denis Villeneuve a émis le souhait de commencer le tournage à la fin de cet été dans le cadre d’une sortie dans les salles de cinéma aux alentours d’octobre 2023.

Selon Indiewire, Florence Pugh est dans l’attente de la version finale du script. Elle est également en course pour prendre les traits de Madonna dans le biopic de cette dernière et actuellement en tournage du très attendu Oppenheimer de Christopher Nolan.

L’actrice de 26 ans a été nommée pour l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle grâce à sa performance dans Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig en 2020. Depuis l’année dernière, elle évolue au sein du Marvel Cinematic Universe en tant que Yelena Belova, introduite dans Black Widow de Cate Shortland dans le but de remplacer le personnage décédé de Scarlett Johansson. Elle est récemment apparue dans la série Hawkeye diffusée sur Disney +.

Dune est nommé aux Oscars 2022 dans dix catégories. La cérémonie se tiendra à la fin du mois, le 27 mars. La seconde partie est annoncée pour le 18 octobre 2023 en France.

Emilie Bollache