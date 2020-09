Après le succès de son album Madame X, The Queen of Pop s’apprête à écrire et réaliser un biopic sur son « incroyable parcours » en forme de « montagnes russes ».

L’artiste aux quarante ans de carrière a annoncé, dans un communiqué publié sur son site internet et relayé par The Hollywood Reporter, qu’elle portera sa vie à l’écran dans un film pour les studios Universal. En plus d’assurer la réalisation, Madonna coécrira aux côtés de la scénariste Diablo Cody, derrière Juno, Jennifer’s Body, Young Adult ou encore Tully.

L’interprète de Like a Virgin, True Blue et Like a Prayer, s’est également entourée de la productrice Amy Pascal, à qui l’on doit notamment Les filles du Dr March ou Spider-Man : New Generation. Sara Zambreno et Guy Oseary officieront à la production exécutive et les producteurs Erik Baiers et Lexi Barta superviseront le projet au nom d’Universal Pictures.

« Je veux partager l’incroyable voyage dans lequel ma vie m’a embarquée, en tant qu’artiste, musicienne, danseuse et être humain essayant de tracer sa voie dans le monde » a déclaré Madonna.

Si le titre et la date de sortie restent encore inconnus, on sait que la musique sera bien sûr le thème central du film : « C’est la musique qui me fait avancer et l’art qui me fait vivre. Il y a tant d’histoires inspirantes que personne n’a entendues, et qui mieux que moi peut les raconter ? (…) » ajoute-t-elle.

Donna Langley, présidente du groupe Universal Pictures, semble par ailleurs se réjouir de cette collaboration : « Madonna est l’icône par excellence. Avec son talent singulier pour créer de l’art à la fois accessible et repoussant les frontières, elle a forgé notre culture comme rarement ».

Si l’investissement de Madonna dans ce projet en tant que scénariste et réalisatrice n’est pas étonnant, elle fera partie de l’une des rares à impliquer la musique dans la réalisation d’un biopic. La plupart sont en effet consultants, comme ce fut entre autres le cas pour Rocketman et Bohemian Rhapsody.

L’artiste engagée, au succès encore inégalé, totalise 335 millions de disques vendus, des milliers de couvertures de magazines et accumule les récompenses avec 658 nominations et 225 prix. Cette activiste et humaniste, qui a contribué à briser toutes sortes de tabous autour du sexe, de la religion, du féminisme et du rôle des femmes dans le milieu du divertissement, a fait ses vrais débuts au cinéma dès 1985 dans Recherche Susan désespérément. On a pu la voir ensuite dans Dick Tracy (1990) ou encore Une équipe hors du commun (1992). Onze ans plus tard, elle décroche le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans Evita d’Alan Parker (1996), puis réalise et coécrit son premier long-métrage, W.E : Wallis et Edouard (2012), qui s’est par la suite vu remettre le Golden Globe de la meilleure chanson.

Olivia Daëron-Precy